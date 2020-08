Mertens klopt Pliskova en haalt finale in Praag, Halep wellicht tegenstander SVL

15 augustus 2020

16u06

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 23) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag. Ze haalde het in twee spannende sets van Kristyna Pliskova (WTA 69): 7-5, 7-6.

De 24-jarige Limburgse, het derde reekshoofd in Praag, klopte in de halve finales de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 69) in twee sets: 7-5 en 7-6 (7/4). De partij duurde 1 uur en 58 minuten. Mertens won ook al de twee voorgaande ontmoetingen met de 28-jarige Tsjechische.

Mertens treft in de finale allicht het Roemeense topreekshoofd Simona Halep (WTA 2), tenzij zij zich in haar halve finale laat verrassen door haar landgenote Irina Begu (WTA 82).

Mertens heeft tot dusver vijf WTA-titels op haar palmares staan. De Limburgse won in Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018), Rabat (2018) en Doha (2019), na finalewinst tegen Halep. In 2017 bereikte ze de finale in Istanboel.

Vorige week werd Elise Mertens in Palermo, waar het eerste WTA-toernooi sinds de coronapauze op het programma stond, uitgeschakeld in de eerste ronde.

