Mertens-killer haalt eerste WTA-titel binnen - Kuznetsova wint in Washington

06 augustus 2018

06u23 0 Tennis Mihaela Buzarnescu (WTA 24) heeft de finale op het WTA-toernooi in het Amerikaanse San José gewonnen. Het is de eerste WTA-titel voor de 30-jarige Roemeense.

Het vijfde reekshoofd zette zondag in de eindstrijd de 23-jarige Griekse Maria Sakkari (WTA 49) gemakkelijk opzij in twee sets. Na 1 uur en 15 minuten stond de eindstand 6-1 en 6-0 op het bord. Sakkari maakte maar liefst 34 unforced errors.

Buzarnescu, die gedurende haar carrière vaak met blessures kampte, is erg blij met haar eerste WTA-titel. "Het toont dat we er wat er ook gebeurt in ons leven - blessures of mensen die niet in ons geloven en die niet denken dat we het in ons hebben om opnieuw op hoog niveau te spelen - met zelfvertrouwen kunnen geraken", reageerde ze.

De Roemeense schakelde in de halve finales nog onze landgenote Elise Mertens (WTA 15) uit in drie sets (4-6, 6-3 en 6-1). De 22-jarige Limburgse miste zo de kans om haar zesde WTA-finale te beslechten. Ze won tot dusver de toernooien in Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018) en Rabat (2018) en verloor de finale in Istanboel (2017).

Svetlana Kuznetsova redt vier matchballen en wint finale

De 33-jarige Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 128) heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Washington gewonnen. In de finale bleek ze na 2 uur en 33 minuten in drie sets (4-6, 7-6 (9/7) en 6-2) de betere van de 22-jarige Kroatische Donna Vekic (WTA 44), het zevende reekshoofd. In de tweede set wist de Russin vier matchballen te redden.

Kuznetsova heeft met haar overwinning in Washington al de 18de WTA-titel van haar carrière beet. Het gaat om haar eerste toernooioverwinning sinds 2016. In dat jaar won ze zowel in Moskou als in Sydney.