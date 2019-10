Mertens kijkt dubbelpartner Sabalenka in de ogen: “Ze is in vorm en dan is ze moeilijk te verslaan” LPB

24 oktober 2019

14u55

Bron: Belga 0

“Sabalenka in vorm is moeilijk te verslaan”, zegt Mertens over duel tegen dubbelpartner

Morgen speelt Elise Mertens (WTA 18) op de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar) tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14), haar vaste partner in het dubbelspel. De winnares van de partij plaatst zich voor de halve finales.

“Ik speel hier tegen haar en volgende week spelen we samen (op de Masters in Shenzhen, red). Het is nu eenmaal zo. We gaan allebei het maximum geven en eens de wedstrijd voorbij is, zullen we opnieuw vrienden zijn”, legt Mertens uit. “De court is niet erg snel en de rebound van de bal komt vrij laag, wat niet eenvoudig is, maar daardoor krijg je wel veel balwisselingen. Je moet het punt opbouwen voor je het kan maken. Dat heb ik vrij goed gedaan tegen Sakkari.”

Het wordt het vierde duel tussen Mertens en Sabalenka. De Limburgse leidt met 2-1 maar Sabalenka laat in Zhuhai wel een goede indruk.

“Als Aryna in vorm is, valt ze heel moeilijk te verslaan”, weet Mertens. “Haar slagen kunnen veel schade toebrengen. We hebben nog niet getraind met het oog op de WTA Finals omdat we voluit voor deze week wilden gaan. Het wordt een match als alle andere. Ik zal een A-plan hebben, een B-plan en zal er alles aan doen om haar te verslaan.”

Topreekshoofd Kiki Bertens heeft ticket voor halve finales beet in Zhuhai

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10) heeft zich als eerste speelster verzekerd van een plaats in de halve finales van de WTA Elite Trophy (hard/2.419.844 dollar) in het Chinese Zhuhai.

Het eerste reekshoofd versloeg in haar tweede groepswedstrijd de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 24) met 6-4 en 6-3. Dinsdag had ze ook al de Kroatische Donna Vekic (WTA 20) geklopt. Daardoor eindigt Bertens als nummer één in de Azalea-groep.

De drie andere halvefinalisten zijn nog niet bekend.

Keys houdt kwalificatiekansen gaaf op B-Masters, Riske uitgeschakeld

Madison Keys (WTA 13) maakt nog kans op een plaats in de halve finales van de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar). De Amerikaanse versloeg in haar tweede groepsmatch de Kroatische Petra Martic (WTA 15) met 6-3, 6-4. Dinsdag had derde reekshoofd Keys haar eerste duel in de Orchidee-groep verloren. Ze liet zich toen verrassen door thuisspeelster en wildcard Zheng Saisai (WTA 40). Die speelt vrijdag tegen Martic en stoot bij een tweede overwinning als nummer één van de groep door naar de laatste vier. Als Martic het haalt, hangt de kwalificatie af van sets (en eventueel games).

Alison Riske (WTA 19) verloor ook haar tweede groepsduel en is uitgeschakeld. De Amerikaanse ging met 2-6, 6-2, 7-5 onderuit tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 26). Woensdag had Riske, het zevende reekshoofd, ook al aan het kortste eind getrokken in haar eerste wedstrijd tegen landgenote Sofia Kenin (WTA 12). Die speelt vrijdag tegen Muchova om de eerste plaats in de Camellia-groep en het ticket voor de halve finales.

In totaal nemen twaalf speelsters deel aan de WTA Elite Trophy (B-Masters). Onder hen Elise Mertens (WTA 18), die woensdag in haar eerste groepsmatch de Griekse Maria Sakkari (WTA 22) klopte met 6-2, 3-6, 6-1. Vrijdag speelt ze om groepswinst tegen haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 14).

ATP stelt Italiaanse ex-prof Gaudenzi aan als voorzitter

De ATP, de bond van professionele tennissers, heeft Andrea Gaudenzi aangesteld als voorzitter. De Italiaanse oud-tennisser (46) treedt op 1 januari 2020 in dienst en heeft voor vier jaar getekend. Gaudenzi is de opvolger van Chris Kermode.

“Namens de spelers wil ik Andrea welkom heten”, zei Novak Djokovic, de voorzitter van de spelersraad. “Als voormalig tennisser heeft hij in onze schoenen gestaan en na zijn loopbaan is hij een succesvolle ondernemer geweest. We kijken ernaar uit om de spelers en de sport verder te helpen.”

Gaudenzi won in zijn carrière drie ATP-titels (Casablanca 1998, Bastad 2001 en Sankt Pölten 2001). Zijn hoogste ranking was plaats achttien in 1995. Een vierde ronde op Roland Garros (in 1994) was zijn beste uitslag op een grandslam.

In maart van dit jaar bleek dat Kermode, voorzitter sinds 2014, na dit jaar zou stoppen. Vanuit de tennissers was al enige tijd sprake van twijfels over een nieuwe termijn, al kreeg hij nog steun van Rafael Nadal, die de hoop uitsprak dat alles bij het oude zou blijven. Kermode stond aan de basis van de komst van nieuwe toernooien zoals de Next Gen ATP Finals in Milaan en de ATP Cup, een landentoernooi dat in 2020 voor het eerst wordt gehouden in Australië.