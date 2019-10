Mertens kan niet stunten tegen seizoenssensatie Andreescu, Goffin redt drie matchballen tegen Carreño Busta XC

02 oktober 2019

11u54

Bron: Belga/AP

Elise Mertens (WTA 23) is uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA Premiertoernooi in Peking. Ze verloor met 6-3 en 7-6 (7/5) van de Canadese Bianca Andreescu (WTA 6), het vijfde reekshoofd. Het duel was een heruitgave van de kwartfinale op de US Open. Toen won Andreescu met 3-6, 6-2 en 6-3 en stoomde vervolgens door naar haar eerste grandslamtitel, op haar negentiende.

In de achtste finales speelt Andreescu tegen de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady (WTA 66). Die was met 2-6, 6-4 en 6-4 te sterk voor haar landgenote Madison Keys (WTA 15). Mertens doet met haar tweede ronde een ronde beter dan in 2018. Vorig jaar moest ze meteen inpakken na verlies tegen thuisspeelster Zhang Shuai.

De laatste keer dat Andreescu effectief een wedstrijd verloor, was begin maart in de halve finale van Acapulco. Daarna won ze de titel in Indian Wells, moest ze in de vierde ronde van Miami opgeven door haar schouder, probeerde ze een terugkeer op Roland Garros die eindigde met een forfait in de tweede ronde, rondde ze haar echte comeback in Toronto wel af met de titel en behaalde ze haar eerste grandslamoverwinning op de US Open. Voorwaar verbluffende resultaten. Andreescu won dit seizoen maar liefst 46 van haar 50 wedstrijden. “Ik wil niet arrogant klinken, maar ik ben eigenlijk vergeten hoe het voelt om te verliezen en dat is eerder aangenaam”, glimlachte de negentienjarige Noord-Amerikaanse.

🏆 Victory in straight sets! @Bandreescu_ defeats Mertens, 6-3, 7-6(5), to advance to round 3 of @ChinaOpen pic.twitter.com/OHMQMhkITC WTA(@ WTA) link

Goffin redt drie matchballen tegen Carreño Busta in Tokio

David Goffin (ATP 15) kroop door het oog van de naald in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Tokio (hard/1.895.290 dollar). Hij redde tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 39) drie matchballen en pakte alsnog de zege met 1-6, 7-6 (10/8) en 6-0.

“Er was een beetje magie nodig want in de tiebreak stond ik 5-1 achter”, legde Goffin achteraf uit. “Toegegeven, het was niet eenvoudig. Hij speelde heel goed in de eerste set, miste geen bal en ik vond het juiste ritme niet. Hij is een sterke speler, een echte vechter en hij sloeg goed op. Hij deed alles perfect. Voor mij was het dus kwestie om aan te klampen, geduld te oefenen en proberen mijn slagen en timing terug te vinden. Uiteindelijk ben ik daarin geslaagd. In de tweede en derde set draaide mijn opslag ook beter.”

Goffin, die het toernooi won in 2017, had ook lovende woorden voor het publiek. De Japanners steunden hem in de moeilijke momenten. “Er hing een ongelofelijke ambiance. Ik ben echt tevreden. Elke keer als ik hier ben, geef ik alles en op deze court (het hoofdterrein, red) heb ik al veel matchen gewonnen. Het is fantastisch om zoveel steun te krijgen van de Japanners.” Donderdag speelt Goffin in de achtste finales tegen de Canadees Denis Shapovalov (ATP 32).

Andy Murray blijft winnen

Andy Murray heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het China Open in Peking (hard/3.515.225 dollar). Hij versloeg zijn landgenoot en qualifier Cameron Norrie (ATP 69) met 7-6 (8/6), 6-7 (4/7) en 6-1.

Voor Murray was het zijn tweede overwinning in evenveel dagen. Dinsdag had hij in de eerste ronde de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 13) gewipt na twee tiebreaks en zo zijn mooiste zege behaald sinds de ingrijpende heupoperatie die de Schot in januari onderging.

In de kwartfinales neemt de drievoudige grandslamkampioen, die op de ranking pas 503e staat, het op tegen de Chinese wildcard Zhizhen Zhang (ATP 213) of het Oostenrijkse eerste reekshoofd Dominic Thiem (ATP 5).

Novak Djokovic heeft ticket voor kwartfinale beet

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich ook bij de laatste acht geschaard op het Rakuten Open in Tokio (hard/1.895.290 dollar). De Serviër versloeg in de tweede ronde thuisspeler en wildcard Go Soeda (ATP 133) na ruim anderhalf uur met 6-3 en 7-5. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 24) of de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77).

De 32-jarige Djokovic maakt in Tokio zijn comeback nadat hij begin september door een schouderblessure moest opgeven in de achtste finales van de US Open.