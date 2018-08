Mertens in Montreal makkelijk door naar tweede ronde na zege tegen Bouchard, Flipkens meteen out YP

08 augustus 2018

07u21

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 47) heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Canadese Montreal (hardcourt/2,82 miljoen dollar). De 32-jarige Kempense, die zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel plaatste, raakte niet voorbij de 21-jarige Canadese Françoise Abanda (WTA 191), die dankzij een wildcard het eindtoernooi haalde.

Abanda klopte Flipkens in 1 uur en 15 minuten in twee sets (6-3 en 6-2). In de tweede ronde komt de thuisspeelster uit tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 3), het derde reekshoofd, die vrij was in de eerste ronde.

Eerder op de dag slaagden wel al twee landgenotes erin om zich te plaatsen voor de tweede ronde in Montreal. Elise Mertens (WTA 15) was in twee sets (6-2 en 6-4) de betere van de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 129). De 22-jarige Limburgse neemt het in de volgende ronde op tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA 32), die maandag de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 232) uitschakelde in twee sets (7-5 en 7-5).

Eerder won ook Alison Van Uytvanck (WTA 41) al tegen de Russische Sofya Zhuk (WTA 149) in twee korte sets (6-1 en 6-2). In de tweede ronde wacht voor de 24-jarige Grimbergse een confrontatie met de Britse Ashleigh Barty (WTA 16), het vijftiende reekshoofd.

