Mertens herpakt zich in Doha na teleurstellend Fed Cup-weekend TLB

12 februari 2019

16u52

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 21) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in Doha. Mertens klopte in haar eerste duel na één uur en 22 minuten de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 44) in twee sets (6-4 en 6-2). In de tweede ronde treft Mertens een andere Tsjechische, Karolina Pliskova (WTA 5), het tweede reekshoofd in de Qatarese hoofdstad.

De overwinning zal een opsteker zijn voor de Belgische nummer één op de WTA-ranking na haar tegenvallend Fed Cup-weekend. Mertens slaagde er afgelopen weekend in Luik, tijdens de Fed Cup-ontmoeting tegen Frankrijk, niet in een duel te winnen. De 23-jarige Limburgse verloor achtereenvolgens van Alizé Cornet (WTA 51) en Caroline Garcia (WTA 19). België verloor uiteindelijk met 1-3 van Frankrijk.

Vorig jaar sneuvelde Mertens in Doha in de tweede ronde. Ze is dit jaar de enige Belgische op de hoofdtabel.

Johan Van Herck is blij met thuisvoordeel tegen Spanje in Fed Cup

België ontmoet op 20 en 21 april Spanje in de barrages van de Wereldgroep in de Fed Cup tennis. Kapitein Johan Van Herck is vooral opgezet met het nieuws dat de Belgen in eigen land kunnen aantreden. “We zijn tevreden om in België te kunnen spelen. Dat is een voordeel”, zei hij aan persbureau Belga.

“Ik heb er vertrouwen in dat al onze speelsters bereid zullen zijn om aan te treden”, blikte Van Herck al een eerste keer vooruit op de ontmoeting tegen Spanje in april. “Het is nog te vroeg om al iets te zeggen over de ondergrond.” Spanje won afgelopen weekend in Wereldgroep II met 2-3 van Japan. In april moet België winnen om het behoud in Wereldgroep I te verzekeren.

Tegen Japan deden de Spanjaarden het nog zonder kopstukken Garbine Muguruza (WTA 15) en Carla Suarez Navarro (WTA 26). “Spanje kan heel sterk voor de dag komen”, weet Van Herck. “Eerlijk gezegd heb ik geen idee met welke speelsters ze zullen komen. Ik verwacht mij altijd aan een tegenstander op zijn sterkst, maar zelfs dan heb ik vertrouwen in de kwaliteiten van onze groep.”

De ontmoeting met Frankrijk afgelopen weekend, die België met 1-3 verloor, was voor Van Herck de eerste wedstrijd als Fed Cup-kapitein. Hij heeft al in gedachten hoe het in de toekomst nog beter kan. “Voor de tweede wedstrijd zullen we weer wat meer ervaren zijn. We moeten proberen mekaar zo veel mogelijk te zien en in contact te blijven. De voorbereiding is heel belangrijk.”

Donderdag trekt Van Herck naar Madrid met zijn petje op van Davis Cup-kapitein, om ook daar de loting te volgen voor het vernieuwde toernooi. In een finaleweek in november komen de achttien beste landen samen. “Ik ben heel nieuwsgierig naar de nieuwe formule. Het is goed dat we reekshoofd zijn, maar we kunnen nog altijd sterke ploegen loten, zoals het Spanje van Rafael Nadal. We zullen donderdag meer informatie krijgen, zodat we ook meer zicht krijgen op het voorbereiden van de supporters, want ook dat is belangrijk.”