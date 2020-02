Mertens gaat op de tribune kijken naar Clijsters: “Ik hoop vooral dat ze plezier heeft” Redactie

17 februari 2020

15u53 0 Tennis Straks maakt Kim Clijsters haar comeback. Op het WTA-tornooi van Dubai speelt de Limburgse tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza. Landgenote en collega-tennisster Elise Mertens kijkt uit naar de ‘Kimback’: “Ik ga straks live kijken in het stadion.”

Het hele land is in de ban van de comeback van Kim Clijsters. Op het WTA-tornooi van Dubai speelt onze landgenote tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza voor een plaats in de tweede ronde. Net als iedereen kijkt ook Elise Mertens reikhalzend uit naar Clijsters’ eerste wedstrijd in acht jaar. “Ik hoop dat ze het goed doet, maar toch vooral dat ze plezier heeft”, zei Mertens aan onze man in Dubai.

Zelf kreeg Mertens de laatste dagen weer wat extra mediabelangstelling, maar ze weet ook dat de comeback van Clijsters veel losmaakt bij de mensen. “Het is normaal dat Kim wat meer aandacht krijgt, aangezien ze haar comeback maakt en ze in het verleden al veel voor het tennis gedaan heeft”, sloot Mertens af.

Zelf gaf Mertens al het goede voorbeeld in Dubai door in twee korte sets te winnen van de Chinese Qiang Wang (WTA-28): het werd 6-3 en 6-0.