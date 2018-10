Mertens en Schuurs in kwartfinale tegen Barty en Vandeweghe op WTA Finals - Bemelmans verkoopt vel duur tegen eerste reekshoofd Thiem in Wenen Redactie

23 oktober 2018

20u35

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens en haar Nederlandse dubbelpartner Demi Schuurs werden voor de kwarfinales van de WTA Finals in Singapore tegen de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse CoCo Vandeweghe uitgeloot.

Het Belgisch-Nederlandse duo is als vierde geplaatst in Singapore. De Australische en de Amerikaanse, die het US Open op hun naam schreven, zijn als zesde geplaatst. De winnaar van het duel komt in de halve finales uit tegen de winnaar van de partij tussen de als tweede geplaatste Hongaarse Timea Babos en haar Franse partner Kristina Mladenovic of de Chinese Xu Yifan en de Canadese Gabriela Dabrowski.

Schuurs en Mertens nemen op de WTA-dubbelranking de zevende en elfde plaats in. Ze wonnen dit seizoen de toernooien in Hobart, Rosmalen en Wuhan en waren runner-up in Birmingham en Cincinnati. Samen met Kirsten Flipkens was Mertens ook de beste in Lugano. Schuurs kent tegenstandster Barty goed. Met de Australische won ze in Rome en Montreal.

Bemelmans verkoopt vel duur tegen eerste reekshoofd Dominic Thiem in Wenen

Ruben Bemelmans (ATP-134) is er niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het ATP-toernooi van Wenen (2.198.250 euro) te plaatsen. De 30-jarige Limburger, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel plaatste in de Oostenrijkse hoofdstad, ging wel eervol onderuit tegen het Oostenrijkse eerste reekshoofd Dominic Thiem (ATP-7). Die maakte er in een uur en drie kwartier 7-5 en 7-6 (7/5) van.

In de tweede ronde gaat Thiem het hardcourt in zijn geboortestad op voor een duel tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP-113) en de Amerikaan Sam Querrey (ATP-56).