Mertens en Sabalenka knopen aan met zege op Masters, nu wacht sleutelmatch tegen titelverdedigsters YP

30 oktober 2019

11u05

Bron: Belga 0 Tennis Op de WTA Finals in Shenzhen (hard/14 miljoen dollar) hebben Elise Mertens en Aryna Sabalenka vandaag hun tweede wedstrijd in de groepsfase van het dubbelspel gewonnen. De Belgische en de Wit-Russische, die het eerste reekshoofd vormen, haalden het van de Taiwanese zussen Latisha en Hao-Ching Chan (WTA 11 in dubbel).

Na een uur en 48 minuten hadden Mertens (WTA 3) en Sabalenka (WTA 2) de 7-6 (7/5), 6-4 overwinning beet.

Gisteren hadden Mertens en Sabalenka in hun eerste duel in de rode groep met 7-5, 1-6 en 10-7 verloren van de Duitse Anna-Lena Groenefeld (WTA 10) en de Nederlandse Demi Schuurs (WTA 16). Ze moeten het nog opnemen tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 6) en de Française Kristina Mladenovic (WTA 5), die hun titel verdedigen.

De top twee stoot door naar de halve finales. Babos en Mladenovic wonnen eerder van de zussen Chan en spelen later op de dag tegen Groenefeld en Schuurs.

De voorbije maanden kenden de 23-jarige Mertens en de 21-jarige Sabalenka heel wat dubbelsucces. De twee schreven in 2019 de Premier-toernooien van Indian Wells en Miami op hun naam en triomfeerden ook op de US Open, goed voor hun eerste grandslamtitel. Vorige week hield Sabalenka (WTA 14 in enkel) Mertens (WTA 18) uit de halve finales van de WTA Elite Trophy (B-Masters). De Wit-Russische won nadien ook het toernooi in het Chinese Zhuhai.