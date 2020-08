Mertens en Flipkens nemen eerste horde in New York, Alison Van Uytvanck uitgeschakeld GVS

23 augustus 2020

Elise Mertens (WTA-22) heeft zich in New York voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati (1.950.079 dollar) geplaatst. De 24-jarige Limburgse had net geen uur nodig voor een 6-0, 6-2 zege tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-46). Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld.

In de tweede ronde neemt Mertens, vorige week finaliste in Praag, het op tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA-43). Die schakelde de Letlandse Anastasija Sevastova (WTA-44) met 6-3 en 6-4 uit. In vier vorige duels met de de 27-jarige Mladenovic moest Mertens drie keer het onderspit delven. Hun laatste duel dateert van februari 2018. In een Fed Cup-ontmoeting (1e ronde wereldgroep) verloor Mertens toen met tweemaal 6-4.

Ook Kirsten Flipkens (WTA-79) heeft zich in New York voor de tweede ronde geplaatst. De 34-jarige Antwerpse deed dat door de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-55) in 1 uur en 15 minuten met tweemaal 6-3 te verslaan. De Britse Johanna Konta (WTA-15), als achtste reekshoofd vrij in de eerste ronde, is haar volgende tegenstandster. Van vijf vorige ontmoetingen met de 29-jarige Konta, kon Flipkens er slechts één winnen: in 2016 in de kwartfinales in Monterrey (6-3, 5-7, 6-1).

Alison Van Uytvanck (WTA-58) redde het niet. Zij verloor in 1 uur en 26 minuten met 6-2 en 6-3 van de Nederlandse kwalificatiespeelster Arantxa Rus (WTA-72) en loopt zo een partij in de tweede ronde tegen het Amerikaanse derde reekshoofd Serena Williams (WTA-9) mis. Kim Clijsters gaf verstek wegens een buikspierblessure.