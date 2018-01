Mertens en Flipkens door, Van Uytvanck out in Hobart - Strijd om zoontje kost Azarenka ook Australian Open LPB

Mertens en Flipkens door in Hobart

Elise Mertens (WTA 36) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in Hobart (250.000 dollar). De titelverdedigster versloeg in de eerste ronde de Japanse kwalificatiespeelster Kurumi Nara (WTA 102) in twee sets: 6-0, 6-4. De wedstrijd duurde 1u12'. In de tweede ronde neemt de Leuvense het op tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 71), die zondag afrekende met de Australische Lizette Cabrera (WTA 152): 6-3, 6-2. Het wordt de eerste ontmoeting in het profcircuit tussen Mertens en de Braziliaanse.

Ook Kirsten Flipkens knokte zich naar de tweede ronde in Australië. De 31-jarige Flipkens (WTA 75), die het kwalificatietoernooi moest afwerken, haalde het in de eerste ronde van de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 62) in drie sets: 5-7, 7-5, 6-3. De partij duurde 2u12'. In de tweede ronde neemt de Belgische nummer twee het op tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 70) of de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 48).

Azarenka geeft ook forfait voor Australian Open

Victoria Azarenka heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De Wit-Russische tennisster is nog altijd verwikkeld in een juridische strijd met haar ex-man over de voogdij voor hun eenjarige zoontje Leo. Azarenka sloeg om die reden vorig jaar ook al de US Open en de finale van de Fed Cup over. "Helaas kan 'Vika' dit jaar niet naar Australië komen", zegt toernooidirecteur Craig Tiley, die Azarenka afgelopen maand nog een wildcard had gegeven voor de Australian Open. "Ze kijkt er naar uit om volgend jaar terug te keren in Melbourne."

De 28-jarige Azarenka won het eerste grandslamtoernooi van het jaar twee keer, in 2012 en 2013. De voormalige nummer één van de wereld maakte vorige zomer haar rentree, nadat ze vanwege haar zwangerschap en de geboorte van Leo een jaar aan de kant had gestaan. Haar terugkeer bleek echter van korte duur. Na Wimbledon liet Azarenka zich niet meer op de baan zien. Ze wil bij haar zoontje in Californië blijven tot de voogdijkwestie is opgelost.

Van Uytvanck out in Hobart

Alison Van Uytvanck (WTA 77) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). Onze landgenote verloor in drie sets van de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 510), net als Van Uytvanck 23 jaar. Het werd 4-6, 7-6, 6-4 in 2 uur en 18 minuten. Van Uytvanck wist zich via de kwalificaties te plaatsen voor de hoofdtabel.

