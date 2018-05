Mertens door na opgave Siegemund in Rabat, Flipkens out LPB

02 mei 2018

15u31

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 19) heeft zich geplaatst voor de kwartfinale op het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat (gravel/250.000 dollar) .

De Belgische nummer één zag haar Duitse opponente Laura Siegemund (WTA 226) in de derde set opgeven. Mertens verloor de eerste set in de tiebreak. In de tweede set stond er geen maat op onze landgenote, die Siegemund een 6-0 aansmeerde. In de derde set leidde Mertens met 3-1 toen de Duitse de handdoek gooide. In de kwartfinales neemt ze het op tegen Sara Errani (WTA 89). Mertens speelde al twee keer tegen de 31-jarige Italiaanse. Telkens ging de zege naar de Belgische. Eind april haalde Mertens het van Errani in de barrages van de Fed Cup.

Kirsten Flipkens (WTA 73) werd uitgeschakeld in de tweede ronde in Rabat. Flipkens verloor in twee sets van de 24-jarige Australische Ajla Tomljanovic (WTA 96). Het werd 6-3, 6-2 na 1u19'. Het is de eerste keer dat 'Flipper' verliest van Tomljanovic. De vorige vier duels won de Belgische.