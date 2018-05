Mertens boven in Marokko: Belgische wint overtuigend WTA-toernooi van Rabat en klimt naar hoogste notering ooit op wereldranglijst TLB

05 mei 2018

17u59

Bron: Eigen berichtgeving 121 Tennis Elise Mertens (WTA 19) heeft het WTA-tennistoernooi in het Marokkaanse Rabat gewonnen. Het Belgische eerste reekshoofd was in de finale een maat te groot voor de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 96). Mertens haalde het in twee korte sets (6-2 en 7-6) en won zo het vierde WTA-toernooi uit haar carrière. Door haar eindzege, klimt onze landgenote naar de zestiende plaats op de wereldranglijst, haar beste ranking ooit.

Mertens is, ruim twee weken voor de start van Roland Garros, in bloedvorm. De 22-jarige Limburgse boekte voor vandaag al elf zeges op rij op gravel de Australische Ajla Tomljanovic kon op geen enkel moment doen geloven dat die knappe reeks vandaag onderbroken zou worden.

Mertens maakte het Tomljanovic meteen moeilijk in het eerste opslagspelletje van de vriendin van 'enfant terrible' Nick Kyrgios. De Australische moest haar meerdere erkennen in de rally's, maak kon wel teren op haar stevige service. Daardoor klom ze met de nodige moeite op 1-0 en tot 2-2 hielden beide dames elkaar in evenwicht. Maar dan schakelde onze landgenote een versnelling hoger.

Mertens won acht punten op een rij en ging met sprekend gemak door de opslag van Tomljanovic. Die break bevestigde de beste Belgische tennisster ook, terwijl Tomljanovic de dubbele fouten bleef opstapelen. Mertens ging nog eens door de service van de Australische schone en maakte het dan rustig af: 6-2.

(het verslag gaat verder onder de filmpjes)

Eenrichtingsverkeer

Zou Tomljanovic zich herpakken in de tweede set? Het allereerste punt deed alvast niet het beste verhopen voor het 24-jarige nummer 96 van de wereld. Tomljanovic opende set 2 met een dubbele fout en dat resulteerde uiteindelijk in een snelle break. De fans in Marokko kregen eenrichtingsverkeer te zien.

Mertens bleef op heel hoog niveau tennissen - haar opslag draaide op volle toeren - en Tomljanovic kreeg de ene winner na de andere om de oren. De frustraties namen toe bij de Australische, maar veel punten leverde dat niet op. Mertens liep uit tot 3-0, gaf dan wel twee spelletjes prijs, en daar tankte Tomljanovic toch vertrouwen uit.

Bij 5-4 kreeg Mertens op haar eigen service een matchpunt, maar uiteindelijk haar Australische opponente werkte dat weg en ze ging zelfs door de opslag van onze landgenote. Maar uitstel bleek geen afstel, want de Belgische klaarde de klus uiteindelijk in de tiebreak. Mertens won zo de vierde van vijf finales die ze al speelde in haar loopbaan.

Het volgende toernooi op Mertens' programma is dat van Madrid. In de eerste ronde neemt ze het in Spanje op tegen Alison Van Uytvanck. Kirsten Flipkens wist zich eerder vandaag niet te plaatsen voor de hoofdtabel.