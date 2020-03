Mertens behoudt 23e plaats op WTA-ranking, Goffin blijft tiende op ATP-ranking Redactie

02 maart 2020

10u09

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens behoudt haar 23e plaats op de maandag verschenen WTA-ranking. De Australische Ashleigh Barty voert de lijst opnieuw aan.

De 23-jarige Barty houdt in een bovenin nauwelijks gewijzigde ranking de Roemeense Simona Halep en Tsjechische Karolina Pliskova achter zich. De Canadese Bianca Andreescu en Amerikaanse Sofia Kenin maken de top vijf vol, voor de Nederlandse Kiki Bertens en Oekraïense Elina Svitolina. De Zwitserse Belinda Bencic wipt over de Amerikaanse Serena Williams naar nummer acht. De Japanse Naomi Osaka sluit de top tien af.

Langs Belgische zijde is Mertens, status quo als 23e, de hoogst geplaatste speelster. Alison Van Uytvanck blijft 62e, Kirsten Flipkens stijgt drie plaatsen tot nummer 75. Greet Minnen (+2) volgt als 103e, Ysaline Bonaventure (-4) als 122e en Yanina Wickmayer (-1) als 153e.

David Goffin blijft tiende op ATP-ranking

David Goffin houdt op de ATP-ranking dan weer zijn tiende stek in handen. Novak Djokovic blijft aan kop. De 32-jarige Serviër houdt bovenin de Spanjaard Rafael Nadal achter zich, die afgelopen weekend de eindzege pakte in Acapulco. De Oostenrijker Dominic Thiem, die nooit hoger stond, wipt over de Zwitser Roger Federer naar nummer drie. Voorts wijzigt de top tien niet. De Rus Daniil Medvedev is vijfde, voor de Griek Stefanos Tsitsipas en Duitser Alexander Zverev. De Italiaan Matteo Berrettini volgt als achtste, terwijl de Fransman Gael Monfils als negende Goffin achter zich houdt.

Na nummer tien Goffin volgt langs Belgische zijde een stevige leegte. Kimmer Coppejans (-2) is als 154e de tweede Belg. Ruben Bemelmans (+4) is 222e, de inmiddels gestopte Steve Darcis (-34) 248e. Arthur De Greef moet een plek inleveren naar nummer 332.