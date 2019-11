Merci, Steve ‘Mister Davis Cup’ Darcis: “Ik heb magische momenten beleefd” ABD

21 november 2019

15u08 0 Davis Cup Na de Australian Open van volgend jaar bergt Steve Darcis de tennisrackets definitief op. Maar gisteren speelde ‘Shark’ al zijn laatste wedstrijd voor België. Afscheid van ‘Mister Davis Cup’ bij de Belgische mannenploeg. En daarom: een overzicht van Darcis’ mooiste momenten in de Davis Cup.

2009: Darcis leidt België naar Wereldgroep

Tien jaar geleden beleefde de toen 25-jarige Darcis zijn eerste hoogtepunt in de Davis Cup. De Belgen streden tegen Oekraïne om een plaats in de Wereldgroep, de zestien beste tennislanden ter wereld. Christophe Rochus en Steve Darcis bezorgden België een 2-0 voorsprong, maar de Oekraïners kwamen terug tot op 2-2. Het was aan Darcis om de beslissende vijfde partij tegen Sergei Bubka Junior te winnen. En dat deed hij ook met verve: 6-2, 6-1 en 6-0. De eerste Davis Cup-triomf van Darcis was een feit. En ‘t zou lang niet de laatste zijn.

2013: België blijft in Wereldgroep dankzij twee zeges Darcis

De Belgen moesten op het gravel van de Lotto Arena in Antwerpen knokken om in de Wereldgroep te blijven. In de play-offwedstrijd tegen het bescheiden Israël waren ze de favoriet. Via Darcis - toen nummer 165 van de wereld - kwamen ze ook op voorsprong. De Luikenaar won in drie sets (6-1, 6-2, 6-2) van het Israëlische speerpunt Dudi Sela (ATP 85). Een goede start, maar door een blessure van Goffin en ongelukkige nederlagen van Ruben Bemelmans en het dubbelduo Darcis-Rochus kwam ons land toch in een lastig parket. Bemelmans herpakte zich en zette België op gelijke hoogte. Daarna moest Darcis het behoud in de Wereldgroep verzekeren. Met veel druk op de schouders zette hij een indrukwekkende prestatie neer. Darcis speelde Amir Weintraub helemaal weg: drie keer 6-2. België won zo met 3-2 van Israël. Het thuispubliek én de tennissers gingen uit hun dak.

2015: Darcis bezorgt België delirium met eerste finale in 111 jaar

“Wonderbaarlijk”, titelde onze krant op 21 september 2015. Wat een ontlading. In de halve finale van de Davis Cup nemen de Belgen het op tegen Argentinië. Een taaie klant, want het duel wordt beslecht in de vijfde wedstrijd. Steve Darcis - wie anders? - klaart de klus in een zenuwslopende match tegen Federico Delbonis (6-4, 2-6, 7-5, 7-6). Delirium voor het Belgische tennis. De mannenploeg plaatste zich zo voor het eerst in 111 jaar voor de finale van de Davis Cup. Steve Darcis werd definitief omgedoopt tot ‘Mister Davis Cup’. In de finale moest België het hoofd buigen tegen Groot-Brittannië.

2017: Darcis doet Paleis 12 daveren

Twee jaar later staan de Belgen opnieuw in de halve finale, deze keer tegen Australië. En Darcis en co. deden Paleis 12 in Brussel daveren. Het zag er aanvankelijk niet goed uit voor de Belgische mannenploeg, die bij een 2-1-achterstand met de rug tegen de muur stond. Maar een sterke Goffin zette de 2-2-tussenstand op het bord tegen Kyrgios na een heerlijke wedstrijd. Zoals gewoonlijk werd er naar Darcis gekeken om de Belgen naar de finale te brengen. “Ik was nerveus, maar het was ook moeilijk om niet geïnspireerd te raken van zo’n goede match als die van David”, vertelde ‘Mister Davis Cup’ toen. Een uitgekookte Darcis versloeg Jordan Thompson in de beslissende partij met 6-4, 7-5, 6-2. Het zou zijn laatste Davis Cup-hoogtepunt worden, want in de finale bleek Frankrijk te sterk voor onze landgenoten.

Darcis na uitschakeling gisteren: “Spijtig dat het op deze manier eindigt”

Dit jaar was de vernieuwde Davis Cup allesbehalve een succes voor België, dat uitgeschakeld is na de groepsfase. “Ik heb er niet aan gedacht dat dit mijn laatste wedstrijd kon zijn”, zei Darcis. “Het is spijtig dat het op deze manier eindigt. In de tweede set had ik twee setballen. David had ook twee setpunten in de tweede set. Het had dus anders kunnen zijn. Jammer genoeg verloren we met 2-0 en eindigt het voor ons. Maar dat is tennis. Het is zo. Ik heb magische momenten beleefd in de Davis Cup en ik hou er mooie herinneringen aan over.”

