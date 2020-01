Mentor Carl Maes: “Op een halve baan kan Kim nu al perfect mee met de top 50 van de wereld” DMM

15 januari 2020

13u14 0 Tennis Carl Maes blijft aan als hoofd van de Kim Clijsters Tennis Academy in Bree. Al werd ook de ex-coach van onze tennistrots druk gesolliciteerd op de mediadag. Hij blijft haar mentor en adviseur.

“Het gaat heel goed met Kim. Ze is met wat vertraging aan haar comeback begonnen, maar ik durf wel te zeggen dat ze al op een heel behoorlijk niveau speelt. Ze staat al een beetje verder dan in november, toen ze die knieblessure opliep”, aldus Carl Maes.

“Ik denk dat er niemand graag tegen Kim speelt, door haar ervaring. Op een halve baan kan ze met haar kwaliteit aan de bal nu al perfect mee met de top 50 van de wereld. Het fysieke aspect blijft een vraagteken. Een wedstrijd spelen op hoog niveau is één ding, maar kan ze enkele toernooien na elkaar aan? Afwachten. En wat mijn reactie was toen Kim over haar comeback vertelde? Ik was blij dat ik op een stoel zat.”