Meervoudige testen en geen ‘high fives’: zo moet Kim Clijsters coronavrij blijven in World Team Tennis BF

15 juli 2020

18u09 2 Tennis Met haar deelname aan het World Team Tennis krijgt Kim Clijsters ook een voorsmaakje van de strikte regels tegen coronabesmetting als in augustus het echte WTA-circuit start. Clijsters ondergaat net als de andere 51 WTT-tennissers meerdere coronatesten, en ‘high fives’ zijn uit den boze.

Het WTT in het Greenbrier Resort in de VS-staat West Virginia met negen gemengde ploegen van elk vijf of zes tennissers wil te allen prijze een fiasco vermijden zoals in de Adria Tour vorige maand in Servië. Organisator Djokovic en andere tennistoppers raakten toen besmet met corona.

In de hoop dat de WTT-competitie van 12 juli tot 2 augustus vlekkeloos verloopt, is een strikt coronaprotocol uitgewerkt voor alle 52 tennissers, de staff en de 500 fans per partij in het stadion, een bezettingsgraad van 20%. Voor de tennissers is een rigoureus testprogramma uitgedokterd met minstens drie stalen. Voor de start van het event moesten alle deelnemers een bewijs van een recente negatieve coronatest voorleggen - de Amerikaan Frances Tiafoe van de Washington Kastles viel zo met een positieve test uit de boot. Speelsters als Clijsters die uit het buitenland afreisden moesten eerst twee weken in quarantaine in de VS verblijven, Kim volgde dat op na haar vertrek naar Amerika eind juni. Bij aankomst in het Greenbrier Resort moesten Clijsters en co. zich reppen naar het Sports Performance Center voor een tweede coronatest. Volgens tennis.com staat dit weekend een derde testronde gepland.

Nog volgens het protocol moeten Clijsters en co. dagelijks een temperatuurcontrole doen en bij de verplaatsingen naar het stadion een mondmasker dragen. Het luxueuze hotel verlaten ze via de achterkant waar een route uitgestippeld is. Sociale distantie hoeft in het Resort geen probleem te zijn, het domein strekt zich uit over meer dan 110 hectare. Ook op de baan zelf gelden strikte regels: zonder ballenrapers moeten Clijsters en co. zelf hun ballen in het oog houden. De controle van punten langs de lijn gebeurt elektronisch en niet via lijnrechters. De spelers kregen het advies fysiek contact te vermijden: ‘high fives’ tussen dubbelpartners zijn not done. Geen nood: aanmoedigen op het WTT gebeurt met een tikje tegen elkaars racket of een korte aanraking met de schoentippen.

Ook de 500 fans kunnen als testcase dienen voor de heropstart van het WTA en ATP-circuit. In het WTT moeten ze zich onderwerpen aan een temperatuurcontrole en een mondmasker dragen tot ze op de tribune zitten, dan mag het binnen hun bubbel af.

Lees ook:

Onze tennisexpert zag hoopgevende prestatie van Kim Clijsters: “De basisslagen deden pijn aan de overkant” (+)

Er zijn slechtere plekken om voor het eerst weer te winnen: Clijsters tennist in luxeresort, compleet met casino en presidentiële atoombunker

Daar is Kim! Clijsters boekt in het ‘World Team Tennis’-toernooi haar eerste zege sinds de comeback