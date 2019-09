Medvedev en Tsonga winnen in eigen land, Fransman recordhouder in Metz DMM

22 september 2019

18u58

Feest voor Tsonga en Medvedev in eigen land. De eerste won voor de vierde keer het ATP-toernooi in Metz. De tweede was de beste in de finale van Sint-Petersburg.

De 34-jarige Jo-Wilfried Tsonga (ATP 61) won dus voor de vierde keer in zijn carrière het ATP-toernooi in Metz (hard/524.340 euro). De Fransman was in de finale in drie sets te sterk voor de de vier jaar jongere Sloveen Aljaz Bedene (ATP 76): 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) en 6-3 na 2 uur en 47 minuten. Niemand heeft het toernooi in Metz vaker gewonnen dan Tsonga, die zijn 18de ATP-titel veroverde in zijn 30ste finale. Eerder dit seizoen won hij ook het toernooi in Montpellier.

Medvedev verslaat Coric in finale Sint-Petersburg

De Rus Daniil Medvedev (ATP 4) heeft dan weer voor eigen publiek de eindzege op zak gestoken van het ATP-toernooi in Sint-Petersburg (hard/1.180.000 dollar). In de finale klopte hij de Kroaat Borna Coric (ATP 15) eenvoudig met 6-3 en 6-1. De 23-jarige Medvedev, verliezend finalist op de voorbije US Open, veroverde zo zijn zesde ATP-titel, de derde van het seizoen. De Rus, die in zijn twaalfde ATP-finale stond, is bezig aan een indrukwekkende reeks. Sinds juli bereikte hij vijf finales in evenveel toernooien. Coric, 22, won tot dusver twee ATP-titels in zes finales. Medvedev slaagde er voor de tweede keer in zes onderlinge confrontaties in om te winnen van Coric.