Mauresmo (Davis Cup) en Benneteau (Fed Cup) vervangen Noah als Franse coach - Federer bereikt finale in Halle LPB

23 juni 2018

13u11

Bron: Belga 0

Roger Federer bereikt finale in Halle

's Werelds nummer één Roger Federer heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/1.983.595 euro). De Zwitser klopte in de halve finale de Amerikaan Denis Kudla (ATP 109) in twee sets: 7-6 (7/1), 7-5. De partij duurde 1u27'. In de finale treft Federer de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 16) en de Kroaat Borna Coric (ATP 34).

Om maandag de ATP-ranking nog aan te voeren, moet Federer zijn titel in Halle verlengen. Hij kan het grastoernooi een tiende keer winnen na 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017.

Noah niet langer coach van Franse teams

Yannick Noah zal volgend seizoen niet langer de Franse teams in de Davis Cup en Fed Cup coachen. De Franse tennisbond (FFT) stelde vandaag Amélie Mauresmo aan als opvolgster bij de mannenploeg, en Julien Benneteau voor de vrouwenploeg.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een vrouw het Franse Davis Cup-team leidt. Mauresmo stond van 2012 tot 2016 aan het hoofd van de Fed Cup-ploeg, met wie ze twee jaar geleden de finale verloor van Tsjechië. Tijdens haar actieve loopbaan pakte ze titels op de Australian Open en Wimbledon (beiden 2006), en won ze de Masters (2005) en de Fed Cup (2003).

Benneteau zet in september na de US Open een punt achter zijn actieve carrière. Hij werkte tien ATP-enkelfinales af, maar verloor ze allemaal. In het dubbelspel telt hij twaalf eindzeges, waaronder de grandslam Roland Garros in 2014 aan de zijde van zijn landgenoot Edouard Roger-Vasselin.