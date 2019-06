Matteo Berrettini en Felix Auger-Aliassime spelen de finale in ATP Stuttgart AB

15 juni 2019

16u27

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 30) en de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 21) spelen zondag de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart.

De 23-jarige Berrettini haalde het zaterdag in de halve finales in twee sets van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 38): 6-4 en 7-5 na 1 uur en 14 minuten. Voor Berrettini wordt het de derde finale dit jaar, na zijn toernooizege in Boedapest en de verloren finale in München.

In de finale krijgt hij zondag de achttienjarige Canadees Felix Auger-Aliassime tegenover zich. Auger-Aliassime plaatste zich na het forfait van zijn landgenoot Milos Raonic (ATP 18), het zesde reekshoofd in Stuttgart. Ook voor de jonge Canadees is het de derde finale van het seizoen. Zowel in Lyon als in Rio verloor hij echter.