Zverev zit bij laatste vier in Shanghai en mag zo naar ATP Finals DMM

12 oktober 2018

09u40

Bron: Belga 0 Masters Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (7.086.700 dollar). Hij verzekerde zich op die manier van een ticket voor de ATP Finals in Londen.

De Duitser haalde het op het Chinese hardcourt met twee keer 6-4 van de Brit Kyle Edmund (ATP 14). In de halve finale speelt hij tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) of de Serviër Novak Djokovic (ATP 3). Die laatste is net als Rafael Nadal, Roger Federer en Juan Martin del Potro ook al zeker van deelname aan de ATP Finals in de Londense O2 Arena (11-18 november).

De 21-jarige Zverev won dit seizoen al drie ATP-toernooien (München, Madrid en Washington) en was twee keer verliezend finalist (Miami en Rome). Een kwartfinale op Roland Garros was in 2018 zijn beste uitslag op een grandslam. Zverev was er ook vorig jaar bij op de Masters in Londen. De jonge Duitser raakte toen niet door de groepsfase.