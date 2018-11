Zverev klopt Federer en staat voor eerst in finale ATP Finals XC

17 november 2018

16u56

Bron: Belga 0 Masters Alexander Zverev (ATP 5) heeft Roger Federer (ATP 3) uit de finale van de ATP Finals gehouden. In de Londense O2 Arena haalde de 21-jarige Duitser het met 7-5 en 7-6 (7/5) van de 37-jarige Zwitser na een wedstrijd van 1 uur en 36 minuten. Zverev is de eerste Duitser sinds Boris Becker in 1996 die in de eindstrijd van de seizoensfinale staat.

Voor Zverev was het de derde zege in zes duels tegen Federer. De jonge Duitser maake vorig jaar zijn debuut in de seizoensfinale met de acht beste spelers. Toen werd hij in de groepsfase uitgeschakeld.

Federer, die 99 titels achter zijn naam heeft, zal dit jaar dus geen zevende ATP Finals-titel veroveren. Hij won het prestigieuze toernooi al in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011. In 2012, 2014 en 2015 was hij runner-up. Vorig jaar werd de Zwitser in de halve finales uitgeschakeld door David Goffin.

In de finale treft Zverev de winnaar van het duel tussen het Servische nummer één van de wereld Novak Djokovic en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6).

Alexander Zverev: de eerste Duitser sinds Boris Becker in 1996 die in de finale van de ATP-finals staat! 🤩