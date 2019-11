Zverev doet Nadal de das om, nummer één zal ook dit jaar Finals niet winnen NVE/GVS

15 november 2019

22u30 2 Tennis Ook dit jaar zal nummer één Rafael Nadal de ATP Finals niet winnen. De Spanjaard zette eerder vandaag Stefanos Tsitsipas (ATP 6) opzij, maar omdat Alexander Zverev (ATP 7) zopas zijn match won tegen Daniil Medvedev (ATP 4), stoot de Duitser en niet Nadal door naar de halve finales. Federer, Thiem en Tsitsipas zijn de andere drie halve finalisten.

Het was bang afwachten voor Nadal. In de vooravond had de gravelkoning alvast zijn taak volbracht. Enkel bij winst tegen Tsitsipas maakte hij nog een kans op de halve finale. De Spanjaard verloor de eerste set, maar trok tegen de jonge Griek nadien de netelige situatie recht: 6-7 (4/7), 6-4 en 7-5. Nadien nestelde hij zich ietwat ongemakkelijk voor televisie. Enkel bij winst van Medvedev tegen Zverev bleef de jacht naar een eerste ATP Finals-eindwinst open. Helaas voor Nadal werkte de titelverdediger niet mee. Zverer klopte Medvedev in twee sets: 4-6 en 6-7 (4/7).

De strijd om de trofee wordt er dus eentje tussen Roger Federer, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev. Federer neemt het op tegen Tsitsipas. Thiem tegen Zverer.