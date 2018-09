Wimbledon-winnares Kerber is zeker van plaats op WTA Finals in Singapore TLB

10 september 2018

18u45

Bron: Belga 0 Masters Een stek in de derde ronde van de US Open was voor de Duitse Angelique Kerber (WTA 3) voldoende om zich voor de vijfde keer te verzekeren van een plaats op de WTA Finals, die van 21 tot 28 oktober in Singapore gespeeld worden, zo maakte de WTA bekend.

De dertigjarige Kerber won vorige zomer voor de eerste keer in haar carrière Wimbledon. Ze opende haar seizoen met een plaats in de halve finales op de Australian Open, nadien volgde nog een kwartfinale op Roland Garros. De Duitse is nog maar de tweede speelster die zich verzekerde van een startbewijs voor de WTA Finals, 's werelds nummer een Simona Halep beet vorige maand de spits af. Bij haar debuut in 2014 bereikte Halep meteen de finale, waarin ze de titel aan de toenmalige nummer een Serena Williams moest laten. Nadien werd ze drie keer in de groepsfase uitgeschakeld.

Elise Mertens (WTA 15) zakte in de Porsche Race van de achtste naar de tiende plaats en is dus niet meer virtueel geplaatst voor het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen. De overige zes speelsters zijn momenteel de Tsjechische Petra Kvitova, de Japanse US Open-winnares Naomi Osaka, de Deense Caroline Wozniacki, de Oekraïense Elina Svitolina, de Amerikaanse Sloane Stephens en de Nederlandse Kiki Bertens.

Kim Clijsters was in 2010 de laatste Belgische deelneemster. Ze won het toernooi toen ook een derde keer.