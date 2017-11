VIDEO: Federer kent geen moeite met Sock op de Masters, al had hij deze beweging absoluut niet verwacht DMM

17u57 0 EPA Roger Federer. Masters Roger Federer is de ATP World Tour Finals goed begonnen. De Zwitserse tennisser won zijn eerste groepswedstrijd van de Amerikaan Jack Sock. De partij, die anderhalf uur duurde, eindigde in 6-4, 7-6 (4).

Federer brak in de eerste set direct door de service van Sock, wat genoeg was voor setwinst. Sock kreeg tijdens die eerste set wel alle supporters op zijn hand met een opvallende move. Bij een nagenoeg zeker punt voor Federer toonde de Amerikaan prompt zijn 'derrière'. Het nummer twee van de wereld reageerde verrast en sloeg de bal los in het net. Veel zoden bracht het allemaal niet aan de dijk. Sock zou de eerste set met 6-4 verliezen.

In het tweede bedrijf kon de Amerikaan langer gelijke tred houden met zijn Zwitserse concurrent, maar mede door een dubbele fout moest hij zich in de tiebreak toch gewonnen geven.

Met zijn zege komt Federer meteen aan kop in een poule met ook nog Alexander Zverev en Marin Cilic. Zij komen later vandaag nog tegenover elkaar te staan in Londen.

EPA Jack Sock.