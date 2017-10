Venus Williams wel aan de winst in tweede duel op Masters PL

18u09

Bron: Belga 0 Getty Images

Venus Williams (WTA 5) heeft op de Masters in Singapore (hard/7 miljoen dollar) haar tweede groepswedstrijd gewonnen. De Amerikaanse veterane versloeg de Letse Jelena Ostapenko (WTA 7) met 7-5, 6-7 (3/7), 7-5. De wedstrijd nam drie uur en dertien minuten in beslag. Zondag was Williams, winnares van de Masters in 2008, aan het toernooi in de witte groep begonnen met een 6-2, 6-2 nederlaag tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3). Roland Garros-kampioene Ostapenko leed haar tweede verlies nadat ze eerder met 6-3, 6-4 onderuitging tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 2). Die neemt het later vandaag op tegen Pliskova.

De eerste twee van elke groep stoten door naar de halve finales. Vorig jaar ging de titel naar de Slovaakse Dominika Cibulkova.