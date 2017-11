Vamos David! Onze tennisexpert Filip Dewulf ziet hoe coole Goffin als eerste mannelijke Belg ooit het nummer één van de wereld klopt Filip Dewulf

00u17 0 AFP Masters David Goffin (ATP 8) sloeg de tenniswereld gisteren met verstomming door in zijn allereerste, officiële Masters-wedstrijd ooit de nummer een van de wereld Rafael Nadal met 7-6, 6-7, 6-4 te verslaan. De halve finale wenkt. "Ik ben zo blij.", glunderde hij.

In de O2 Arena, muziektempel van buitenmaatse proporties, worden de spelers die de baan opkomen voorzien van het nodige klank -en lichtspel. Voor een nieuweling kan dat wel eens indrukwekkend overkomen, als er zo goed 16.000 mensen nog eens bovenop zitten. Niet zo David Goffin. Eén brok nuchterheid uit Rocourt. Begon aan zijn eerste Masters-match ooit, tegen de nummer een van de wereld nota bene, met een cool die ze in Londen wel konden appreciëren. Rafa Nadal, nog nooit de beste op de ATP Finals, wist vanaf zijn eerste zwoegend servicegame hoe laat het was en ging worden. Alle Iberische zeilen moesten bijgezet worden want Goffin had een succesvol recept bij op de baan.

Action Images via Reuters

"Ik zal moeten trachten agressief te tennissen en hem te doen lopen.", had de Luikenaar op voorhand gezegd. En dus haalde onze landgenoot zijn bravoure en de nodige portie moed boven om met zijn forehand Nadal rond te sturen en met zijn backhand langs de lijn de Spaanse superman zelfs pijn te doen. Twee breaks in de eerste set, waarvan eentje op 5-5 om daarna de eerste set uit te serveren, waren echter niet aan hem besteed. Tikkeltje faalangst. Oud zeer. In de tiebreak was het wel raak. Niet de beste Nadal, maar dit was wel een statement van Goffin die in die 54 minuten onder andere zeven aces afvuurde.

AFP

Photo News

Zenuwen Goffin plots merkbaar

Goffin ging begin tweede set verder op zijn elan. De service draaide, de benen ook. De forehand was stevig en fel, de backhand een wonder van techniek en fluïditeit. Het hoofd hield stand. Bij 4-3 ging hij nog maar eens door de opslag van Nadal, onderweg een Rafa-forehand afvurend waar de meester zelf een bewonderende blik voor overhad. Goffin op 7-6, 5-3 maar weer kon hij het zaakje niet afmaken. Een twijfelende forehand op een matchpunt bij 5-4 zorgde voor hoop bij het eerste reekshoofd. Nadal liet de spanning nu helemaal los, rug tegen de muur - op zijn service bij 6-5 moest hij nog drie matchballen voor Goffin wegwerken en deed dat op weergaloze wijze - terwijl bij Goffin de zenuwen wel zichtbaar werden. Rafa met de tiebreak aan de haal en het publiek op de banken. "Ik kon mezelf niets verwijten na die tweede set.", zei Goffin, "Hij speelde heel goed in de tiebreak. Natuurlijk was het moeilijk na die vier matchpunten maar ik ben gewoon verder blijven gaan."

EPA

Nieuwe mijlpaal

Dat Nadal niet op zijn beste benen liep - zijn rechterknie haalde hem vorige week al uit het tornooi van Parijs - was overduidelijk. Goffin ging begin derde set nog maar eens door zijn service en gaf het uiteindelijk niet meer uit handen. Met 7-6, 6-7, 6-4 en na 2h37 veroverde hij de grootste en mooiste scalp uit zijn carrière. "Ik ben zo blij dat ik eindelijk de sleutel heb gevonden om die match te winnen.", glimlachte hij, "En dan zeker om het op de Masters te doen. Ik ben heel trots om er hier bij te zijn." Goffin werd de eerste mannelijke Belg die de nummer een van de wereld wist te verslaan! Veel beter dan dit wordt het dan ook niet. Of toch wel, als hij deze lijn kan doortrekken en uit zijn twee wedstrijden tegen Grigor Dimitrov en Dominic Thiem genoeg zeges of sets haalt om zaterdag in de halve finales van de Masters te staan. Opnieuw een mijlpaal voor deze bedeesde maar ambitieuze kerel uit de AFT-school in Mons. Chapeau, David Goffin.

EPA

Action Images via Reuters

AFP

REUTERS