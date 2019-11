Rolstoeltennisser Joachim Gérard schrijft voor de vierde keer de Masters op zijn naam Redactie

26 november 2019

19u22

Bron: Belg 1 Tennis Joachim Gérard heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Masters rolstoeltennis op zijn naam geschreven. In de finale in het Amerikaanse Orlando trok het nummer vier op de ranglijst dinsdag met 6-3 en 6-2 aan het langste eind tegen de Brit Alfie Hewett (ITF 6).

De 31-jarige Gérard speelde zijn vierde Masters-finale in vijf jaar tijd. In 2015, 2016 en 2018 schreef de Brusselaar de Masters in het enkelspel ook al op zijn naam. In het dubbel won hij de Masters in 2014 met de Fransman Stéphane Houdet als partner.

Maandag ging Gérard in Florida onderuit in de finale van het dubbelspel. Aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson, met wie Gérard dit seizoen de Australian Open en Wimbledon won, verloor hij in een heruitgave van de finale van 2018 van de Franse titelverdedigers Houdet en Nicolas Peifer. Het werd 6-1 en 6-2.