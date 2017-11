Roger Federer: "David is een geweldige kerel. Vandaag speelde hij zo goed dat hij het verdient om in de finale te staan" Bij winst wordt Goffin vierde op de ranglijst, bij verlies zevende Filip Dewulf

19u07 124 AFP Masters David Goffin (ATP ATP 8) heeft voor een half mirakel gezorgd door in de halve finale van de Masters de ongenaakbaar geachte Roger Federer (ATP 2) met 2-6, 6-3, 6-4 te verslaan. Hij speelt morgen voor de grootste titel in zijn carrière tegen Grigor Dimitrov (ATP 6) of Jack Sock (ATP 9).

Het geluid was oorverdovend toen Roger Federer de O2 Arena betrad. Zwitserse vlaggen kwamen boven en heel wat mensen in het rood gekleed werden wild. Dan waren de aanmoedigingen voor David Goffin een stukje bescheidener: geen Belgische vaandels maar hier en daar wel een ‘Allez David’ uit de hoogste zitjes van de immense zaal. Verschil tussen god en klein Pierke, met alle respect, moet er zijn. Onze landgenoot kwam nochtans met de beste intenties op de baan, wel wetend dat hij in zes ontmoetingen met Fed Express maar twee sets wist te winnen. Eind oktober kreeg hij in de halve finale van het tornooi in Bazel ook maar drie games op het scorebord. Toch trachtte de Luikenaar ditmaal iets anders, iets agressievers te serveren voor de 36-jarige titelfavoriet.

EPA

En of hij daar in geslaagd is. Met sterke returns, moedig tennis en een onwaarschijnlijke sereniteit legde hij de grootste speler aller tijden, in min of meer zijn thuistornooi en op zijn favoriete ondergrond, samen met zijn 16.950 fans het zwijgen op. “Ik heb hier geen woorden voor.”, stamelde Goffin na afloop, “Ik kan het niet beschrijven wat ik nu voel. Dit is zo’n speciaal moment en om dat dan ook nog te doen op de Masters…Ik weet niet hoe ik het heb klaargespeeld. Ik had een perfect gevoel vandaag. De service was er van het begin tot het einde, ondanks de zenuwen, en ik ben agressief blijven tennissen, zowel met mijn opslag als mijn forehand. Het was gewoon mijn dag.”

Photo News

Roger Federer was zo groot om dat te onderkennen. “Bij 1-0 voor hem in de tweede set had ik kansen om terug te breaken, maar die heb ik niet gepakt. Dat voelde voor mij aan als een sleutelmoment.”, zei de negentienvoudige grandslamwinnaar, “Hij begon zich daarop beter te voelen met zijn return en vanop de baseline. Zijn niveau ging omhoog en dat van mij, logisch misschien, omlaag. Het is ontgoochelend maar uiteindelijk speelde hij extreem goed en was hij de betere tennisser op de baan.” Terwijl heel de wereld met verstomming geslagen werd door dit resultaat toonde Federer zich minder verbaasd. “Ik weet hoe goed hij kan tennissen, ik heb al vaak van hem klop gehad op training.”, zei de Zwitser, “Maar tijdens die momenten is mijn niveau meestal niet top en weet ik dat ik beter kan in matchen. Maar als je je benen niet genoeg beweegt en je hem geen pijn kan doen vanop de baseline, dan geraak je vanzelf in de problemen. Daarom was ik uiteindelijk niet verrast vandaag.”

EPA

Morgen wacht onze landgenoot alweer de belangrijkste wedstrijd van zijn carrière. Een finale tegen Grigor Dimitrov of Jack Sock. Kan hij ook de Masters-titel binnenhalen? “Waarom niet?”, grinnikte Federer, “Ik hoop niet dat hij mij gewoon voor de lol geklopt heeft en dan in de finale alles op zijn beloop laat. Ik geloof echt dat hij een kans maakt. Het gaat wel een andere wedstrijd worden, een andere ambiance. Ik ben alleszins blij voor hem. Hij is een geweldige kerel. Vandaag speelde hij zo goed dat hij het verdient om in de finale te staan. Dat heb ik hem ook aan het net verteld. Ik hoop dat hij ook een goede finale kan spelen.”

Photo News

Photo News

AFP

Photo News

AFP

Photo News

EPA