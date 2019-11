Rafael Nadal: “Ik ga ervan uit dat ik kan meedoen aan ATP Finals” - Federer en Djokovic in dezelfde groep LPB

05 november 2019

15u26

Bron: anp/belga 0

Rafael Nadal gaat ervan uit dat hij toch kan meedoen aan de ATP Finals in Londen. De 33-jarige Spanjaard moest zich zaterdag met een buikspierblessure afmelden voor de halve finale van het Masters 1.000-toernooi in Parijs. Nadal is na een onderzoek op Mallorca positief over zijn speelkansen op de Masters (10-17 november). "Ik heb een klein scheurtje in een buikspier. Ik zal daarom toch naar Londen reizen. Donderdag of vrijdag start ik weer met trainen. Het idee is dat ik dan kan meedoen aan ATP Finals", laat Nadal weten op Instagram.

Hoewel hij de halve finale in Parijs tegen de Canadees Denis Shapovalov moest laten schieten, staat Nadal sinds maandag voor het eerst dit jaar op de eerste plaats van de wereldranglijst. Hij nam de koppositie over van Novak Djokovic. De Serviër won het toernooi in Parijs, maar omdat hij vorig jaar ook in de finale stond en Nadal geen punten te verdedigen had, passeerde de Spanjaard Djokovic.

Nadal won in zijn indrukwekkende carrière al 84 titels maar nog nooit de Masters. In 2010 (tegen Roger Federer) en 2013 (tegen Novak Djokovic) werd hij runner-up.

Djokovic en Federer zitten in zelfde groep

Novak Djokovic en Roger Federer moeten het dan weer tegen elkaar opnemen in de groepsfase van de ATP Finals in de Londense O2 Arena. De Serviër en de Zwitser, respectievelijk tweede en derde op de ranking, maken deel uit van de groep Björn Borg. Daarin zitten ook de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) en de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8).

De groep André Agassi wordt aangevoerd door Rafael Nadal (ATP 1). De Spanjaard neemt het op tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 4), de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) en de Duitser Alexander Zverev (ATP 7). Die laatste verdedigt zijn titel. De beste twee van elke groep stoten door naar de halve finales.

De ATP Finals, de vroegere Masters met de top acht van het seizoen, beginnen zondag (10 november) en duren een week. Er valt een prijzenpot van 9 miljoen dollar (8,1 miljoen euro) te verdelen. De winnaar kan maximaal 2.712.000 dollar (2.443.000 euro) opstrijken. De Australische Ashleigh Barty won zondag de Masters bij de vrouwen in Shenzhen en verdiende in een klap 4,42 miljoen dollar (3,95 miljoen euro). Dat is een record bij zowel de mannen als de vrouwen.