Ook buitenlandse pers onder de indruk van Goffin: "Leek er bij momenten op alsof hij zich spaarde voor Davis Cup" Yari Pinnewaert & Thomas Lissens

20u44 24 REUTERS Masters David Goffin die Roger Federer klopt in de halve finales van de Masters: ook de buitenlandse kranten verschoten zich net geen bult. Hieronder een bloemlezing.

Blick: "Goffin serveerde soeverein en ging niet ten onder aan de druk"

"Goffin heeft abrupt een einde aan het tennisseizoen van Roger Federer gemaakt", klinkt het op de Zwitserse website Blick.ch. "Federer kon in de eerste set een vervolg breien aan de afgetekende zege die hij tegen Goffin boekte in Bazel, maar daarna draaide het een pak beter bij de Belg. Bij Federer daarentegen stokte de motor en daardoor kon Goffin doorstomen naar 6-3-setwinst. In de beslissende set ging de Belg alweer snel door de opslag van Federer en daarna bleef hij, onder druk, sterk presteren. Hij serveerde soeverein en pakte uiteindelijk een eerste zege tegen Federer, die zijn wil te weinig kon opleggen."

AFP

L'Equipe: "Goffin, wat een sensatie!"

"Goffin, wat een sensatie!", staat er in het groot te lezen op de site van L'Equipe. "Federer pakte makkelijk de eerste set (...) maar het scenario van de wedstrijd veranderde vollédig in set twee. Nadat hij eerder al Rafael Nadal uitschakelde, speelde Goffin bevrijd. Hij toonde zich agressiever, aarzelde niet om naar het net te komen en Federer, die door zijn beste krachten heen was, kon het ritme van de Belg niet meer volgen. Goffin brak vroeg in de tweede set én ook in de derde, waarvan de Zwitser zich niet meer kon herstellen. Een bewijs van het huizenhoge vertrouwen van Goffin, die in schoonheid afsloot met twee aces", zo schrijft de toonaangevende Franse sportkrant.

Bild: "Volledig onverwachte nederlaag voor Federer"

"Roger Federer heeft een volledig onverwachte nederlaag geleden tegen de Belg David Goffin in de halve finale van de Masters", schrijft de Duitse krant Bild. "De eerste set had Federer nog zonder problemen gewonnen, maar dan draaide de underdog de situatie voor de ogen van 17.000 toeschouwers helemaal om en daarna stoomde hij soeverein door naar de zege."

Photo News

Algemeen Dagblad: "Goffin maakte een einde aan het zo succesvolle jaar van Federer, een dag eerder dan vrijwel iedereen had gedacht"

"Goffin had in de groep ook al gewonnen van Rafael Nadal, de Spaanse nummer één van de wereld. Nadal had in die partij zichtbaar last van een knieblessure en trok zich daarna gelijk terug uit het toernooi. Goffin moest vervolgens diep buigen voor Dimitrov (0-6 2-6), maar schaarde zich door een zege op de Oostenrijker Dominic Thiem bij de laatste vier."

"De Belg maakte zaterdag een einde aan het zo succesvolle jaar van Federer, een dag eerder dan vrijwel iedereen had gedacht. De Zwitser won zeven titels, waaronder de Australian Open en Wimbledon. Hij incasseerde tegen Goffin pas zijn vijfde nederlaag in 2017."

REUTERS

Marca: "Federer is ook maar een mens"

"Roger Federer zag vandaag zijn reeks van 13 opeenvolgende zeges gestuit. (...) Hij verliet Londen langs de achterpoort. Goffin, de achtste van de wereldranglijst en een van de drie debutanten in de halve finales, stond tegen Federer pas op in de tweede set. Hij liep uit naar 3-0 en die kloof bleek zo groot dat de 19-voudige Grand Slam-winnaar er zich niet meer kon van herstellen. Federer is ook maar een mens (...) en zijn 36 unforced errors deden hem mee de das om."

Daily Mail: "Leek er bij momenten op alsof Goffin zich spaarde"

"Roger Federer leed een dramatische nederlaag ter beëindiging van zijn historisch seizoen na een hoogst onverwachte comeback van Goffin. De 36-jarige Zwitser was subliem in de eerste set, maar zijn niveau zakte nadien en de als zevende geplaatste Goffin, die deze week soms wankel en zelfs geblesseerd oogde, knokte zich nog naar de zege."

"Goffin, die eerder een stevige pandoering kreeg van Dimitrov, serveerde het zonder pardon uit tegen de Zwitser. (...) Hij zag er in het grootste deel van het jaar 26 uit, maar kwam zijn limieten tegen in wat zijn laatste wedstrijd van het seizoen zou worden. Goffin van zijn kant speelt volgende week nog de finale van de Davis Cup en bij momenten leek het er zowaar op alsof hij zich daar voor spaarde."

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters

Photo News

Photo News