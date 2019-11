Nadal in ATP Finals meteen onderuit tegen titelverdediger Zverev, Tsitsipas vloert Medvedev XC

11 november 2019

22u36

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal (ATP 1) is in zijn eerste match op de ATP Finals meteen onderuit gegaan. De Spanjaard verloor in twee sets van de Duitser (én titelverdediger) Alexander Zverev (ATP 7). Het werd 2-6 en 4-6.

De eerste set ging tot 2-2 gelijk op. Daarna forceerde Zverev een break en dat deed hij bij 2-5 nog eens. In de tweede set sloeg de Duitser zelfs bij de eerste opslagbeurt van Nadal toe. Die ene break was voldoende om de partij naar zich toe te trekken.

Nadal moest zich ruim een week geleden voor de halve finale van het toernooi in Parijs afmelden met een buikblessure. Zijn deelname in Londen was vanwege een scheurtje in de buikspier enige tijd onzeker.

Tsitsipas opent ATP Finals met zege tegen Medvedev

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) is goed begonnen aan de ATP Finals. De 21-jarige Griek klopte de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) in zijn eerste groepswedstrijd in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-4. De partij duurde 1 uur en 43 minuten.

Zondag werden de eerste duels in de groep Björn Borg afgewerkt. De Serviër Novak Djokovic (ATP 2) haalde het met 6-2 en 6-1 van de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8), terwijl de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) met twee keer 7-5 won van de Zwitser Roger Federer (ATP 3). De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de halve finales.

