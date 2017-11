Nadal: "Goffin verdient zijn plaats op de Finals" Redactie

21u41

Bron: Belga 0 AFP Masters Rafael Nadal (ATP-1) wordt maandagavond de eerste tegenstander van David Goffin (ATP-8) op de ATP World Tour Finals in Londen. De Spanjaard, die zondag in de O2-Arena de trofee van de ATP overhandigd kreeg voor zijn eerste plaats op de wereldranking, is op zijn hoede voor de Belgische nummer een. De twee vochten eerder dit jaar al duels uit op de Masters 1.000 in Monte-Carlo en in Madrid.

"Na wat hem overkomen is op Roland Garros (Goffin moest toen door een enkelblessure opgeven in de derde ronde), had het echt oneerlijk geweest mocht hij hier niet aanwezig geweest zijn", verklaarde Nadal, die een vette kluif had aan Goffin in Madrid, begin mei. "Ik ben heel blij om te zien dat hij goed gerecupereerd is en dat hij opnieuw goed speelt. Ik hoop dat hij komende maandag niet even goed speelt, maar hij zit duidelijk weer aan 100 procent en hij verdient het om hier te zijn."

AFP Nadal krijgt de ATP-trofee overhandigd voor het nummer één op de wereldranking.

Rafael Nadal zelf is dan weer niet helemaal topfit bij aanvang van zijn 13de seizoensfinale. De winnaar van Roland Garros en het US Open kampt al een maand met een blessure aan de rechterknie, die hem tien dagen geleden nog dwong om verstek te geven voor de kwartfinale van het Masters 1.000-toernooi van Parijs-Bercy. De nummer een van de wereld zal alles uit de kast halen om te schitteren op het enige toernooi van belang dat nog ontbreekt op zijn illustere palmares.

"Ik hoop dat mijn knie standhoudt. Maar als ik er niet in zou geloven, zou ik hier niet zijn. Mijn vorm is goed genoeg om mijn kansen te kunnen verdedigen. En ik hoef Roger (Federer) niet te verslaan om genoeg vertrouwen op te doen. Ik heb genoeg matchen gewonnen om met vertrouwen op de baan te staan. Maar het zou wel fantastisch zijn om het jaar af te sluiten met een laatste match tegen hem."

