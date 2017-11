Nadal geeft na verlies tegen Goffin forfait voor Masters Hans Op de Beeck

01u04 0 EPA Masters 's Werelds nummer een Rafael Nadal zal de ATP World Tour Finals, het enige manco op zijn palmares, ook dit jaar niet winnen. Nadat hij in zijn eerste wedstrijd een 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4 nederlaag leed tegen David Goffin (ATP-8), maakte de 31-jarige Spanjaard bekend dat hij forfait geeft voor de rest van het toernooi. Hij ondervindt nog te veel last van een knieblessure. De Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP-10) neemt als eerste reserve zijn plaats in.

"Mijn seizoen zit erop. Ik moest hier zijn en het proberen, voor het toernooi, voor de stad, voor mezelf. Ik deed wat ik moest door me klaar te stomen. Maar ik moet toegeven dat ik er niet klaar voor ben", aldus Nadal. "Eigenlijk was het een half mirakel dat het nog een spannende match werd.” Nadal, die het seizoen wel als nummer één eindigt, speelde zijn eerste partij nadat hij op 3 november wegens een probleem aan de rechterknie forfait gaf in Parijs. Op zijn palmares 75 ATP-titels, waaronder 30 World Tour Masters 1000-toernooien, maar dus nog geen ATP Finals. In 2010 en 2013 verloor hij telkens de finale.

Photo News