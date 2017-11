Nadal én Federer kloppen in één toernooi? Het zijn er niet veel die dergelijke stunt voor elkaar kregen Yari Pinnewaert

17u55

Bron: Gracenote 5 Photo News

In de eerste groepswedstrijd Rafael Nadal kloppen, om vervolgens in de halve finale ook de scalp van Roger Federer te pakken: zonder meer zéér straf wat David Goffin vanmiddag voor elkaar kreeg in de O2 Arena in Londen. Op de Nitto ATP Finals (beter bekend als de Masters) zijn er maar twee spelers die tot dusver tot dergelijk huzarenstukje in staat waren: Nikolay Davydenko (2009) en Novak Djokovic (2013 en 2015). Hieronder het volledige overzicht.

* Zij deden het Goffin voor:

Novak Djokovic (Canada Masters 2007 , Indian Wells Masters 2011, US Open 2011 en Nitto ATP Finals 2013 en 2015)

David Nalbandian (Madrid Masters 2007 en Paris Masters 2007)

Juan Martín del Potro (US Open 2009)

Nikolay Davydenko (Nitto ATP Finals 2009 en Doha 2010)

Andy Murray (Canada Masters 2010)

David Goffin (Nitto ATP Finals 2017)

* Federer - België nu 30-3

Roger Federer kreeg vandaag voor de 33ste keer een Belg tegenover zich. David Goffin zorgde voor de derde Belgische zege na de overwinningen van Christophe Van Garsse en Xavier Malisse in de kwartfinales van de Davis Cup 1999. Een overzicht.

Federer 10-Malisse 1

Kwartfinales Davis Cup 1999 Federer (ATP 109)-Malisse (ATP 111) 6-4, 3-6, 5-7, 6-7 (5/7)

1/32ste finales Wimbledon 2001 Federer (ATP 15)-Malisse (ATP 53) 6-3, 7-5, 3-6, 4-6, 6-3

1/8ste finales Basel 2001 Federer (ATP 13)-Malisse (ATP 39) 6-3, 6-4

1/8ste finales Sydney 2002 Federer (ATP 13)-Malisse (ATP 31) 6-2, 6-4

1/32ste finales Indian Wells 2002 Federer (ATP 14)-Malisse (ATP 33) 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 6-3

1/16de finales US Open 2002 Federer (ATP 13)-Malisse (ATP 19) 4-6, 6-3, 6-4, 6-4

1/16de finales Parijs 2002 Federer (ATP 8)-Malisse (ATP 26) 6-2, 6-4

Kwartfinales Toronto 2006 Federer (ATP 1)-Malisse (ATP 41) 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-3

1/16de finales Australian Open 2011 Federer (ATP 2)-Malisse (ATP 45) 6-3, 6-3, 6-1

1/8ste finales Madrid 2011 Federer (ATP 3)-Malisse (ATP 49) 6-4, 6-3

1/8ste finales Wimbledon 2012 Federer (ATP 3)-Malisse (ATP 75) 7-6 (7/1), 6-1, 4-6, 6-3

Federer 8 - Olivier Rochus 0

1/32ste finales Miami 2005 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 40) 6-3, 6-1

1/8ste finales Cincinnati 2005 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 34) 6-3, 6-4

1/16de finales US Open 2005 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 29) 6-3, 7-6 (8/6), 6-2

1/16de finales Indian Wells 2006 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 32) 3-6, 6-2, 7-5

Kwartfinales Halle 2006 Federer (ATP 29)-Olivier Rochus (ATP 40) 6-7 (2/7), 7-6 (11/9), 7-6 (7/5)

1/16de finales Estoril 2008 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 77) 4-6, 6-3, 6-2

1/16de finales Basel 2009 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 61) 6-3, 6-4

1/8ste finales Miami 2011 Federer (ATP 3)-Olivier Rochus (ATP 89) 6-3, 6-1

Federer 6-Goffin 1

1/8ste finales Roland Garros 2012 Federer (ATP 3)-Goffin (ATP 109) 5-7, 7-5, 6-2, 6-4

Finale Basel 2014 2 Federer (ATP 2)-Goffin (ATP 28) 6-2, 6-2

Kwartfinales Basel 2015 Federer (ATP 3)-Goffin (ATP 17) 6-3, 3-6, 6-1

1/8ste finales Australian Open 2016 Federer (ATP 3)-Goffin (ATP 15) 6-2, 6-1, 6-4

Kwartfinales Halle 2016 Federer (ATP 3)-Goffin (ATP 11) 6-1, 7-6 (12/10)

Halve finales Basel 2017 2 Federer (ATP 2)-Goffin (ATP 10) 6-1, 6-2

Halve finales Masters 2017 Federer (ATP 2)-Goffin (ATP 10) 2-6 6-3 6-4

Federer 2-Christophe Rochus 0

1/64ste finales Wimbledon 2001 Federer (ATP 15)-Christophe Rochus (ATP 83) 6-2, 6-3, 6-2

1/16de finales Doha 2010 Federer (ATP 1)-Christophe Rochus (ATP 86) 6-1, 6-2

Federer 2-Vliegen 0

1/64ste finales Roland Garros 2004 Federer (ATP 1)-Vliegen (ATP 110) 6-1, 6-2, 6-1

Barrages Davis Cup 2008 Federer (ATP 2)-Vliegen (ATP 95) 7-6 (7/1), 6-4, 6-2

Federer 1-Darcis 0

1/32ste finales US Open 2015 Federer (ATP 2-Darcis (ATP 66) 6-1, 6-2, 6-1

Federer 1-Dewulf 0

1/16de finales Kopenhagen 2000 Federer (ATP 58)-Dewulf (ATP 234) 6-4, 4-6, 6-3

Federer 0-Van Garsse 1

Kwartfinales Davis Cup 1999 Federer (ATP 109)-Van Garsse (ATP 146) 6-7 (4/7), 6-3, 6-1, 5-7, 1-6

* Nog dit: het is van 2009 geleden dat we een finale krijgen zonder Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray.

In die editie klopte Nikolay Davydenko Juan Martin del Potro in twee sets: 6-3, 6-4.

* Vijf debutanten wonnen Masters bij debuut

Vijf spelers hebben zelfs het toernooi gewonnen bij hun debuut: Stan Smith (1970, 1e editie), Ilie Nastase (1971), Guillermo Vilas (1974), John McEnroe (1978) en Alex Corretja (1998).