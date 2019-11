Nadal doet wat hij moet doen op ATP Finals en kijkt nu met een bang hartje naar match Zverev NVE

15 november 2019

18u05 0 Tennis Rafael Nadal (ATP 1) deed wat hij moest doen. De Spanjaard won van Stefanos Tsitsipas (ATP 6) op de ATP Finals en houdt zijn kansen gaaf op een plaats in de halve finales. De wedstrijd eindigde op 6-7 (4/7), 6-4 en 7-5. De Spanjaard hoopt dat de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) later op de avond de Duitse titelverdediger Alexander Zverev (ATP 7) klopt om zo alsnog een ticket te veroveren voor de halve finales.

Nadal moest de wedstrijd winnen om nog een kans te maken om door te gaan. Van de eerdere vijf confrontaties tussen Nadal en Tsitsipas won de Spanjaard er al vier. Hij is nu afhankelijk van het resultaat in de wedstrijd tussen Alexander Zverev (ATP 7) en Daniil Medvedev (ATP 4) later op de avond. Als Zverev wint, is Nadal alsnog uitgeschakeld.

De eerste set was gelijkopgaand, beide spelers wonnen vlot hun opslagspelletjes tot een stand van 6-6 na enkele intense rally’s. In de tiebreak trok Tsitsipas aan het langste eind met 4/7, de Griek won de eerste set. In set twee kwam Tsitsipas vaker in de problemen op zijn eigen opslag, hij werkte tot twee keer toe breakpunten van Nadal weg. Bij 4-4 lukte het Nadal wel om door de opslag van de jonge Griek te gaan, waarna hij het zelf afmaakte: 6-4. De derde set was gelijkaardig aan de tweede, Nadal speelde agressief en maakte het Tsitsipas moeilijk op de eigen opslag, weer moest de Griek enkele breakpunten wegwerken. Bij 5-5 lukte het de nummer één wel om een breakpunt te verzilveren, waarna hij met 7-5 de overwinning naar zich toe trok.

Naast Tsitsipas zijn ook Roger Federer (ATP 3) en Dominic Thiem (ATP 5) al zeker van hun plaats in de halve finales. In die halve finales komt Tsitsipas uit tegen Federer, Thiem speelt tegen Nadal of Zverev, afhankelijk van het resultaat vanavond.