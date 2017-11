LIVE: volg hier de historische finale van David Goffin op de voet MH

17u55 14 Photo News Masters Zijn eerste Masters, meteen goed voor een finaleplaats. David Goffin heeft om 19u een afspraak met de geschiedenis. Volg hier LIVE alle ontwikkelingen uit de historische finale!

18u55: Goffin bij winst vijfde op ATP-ranking

Over enkele ogenblikken is het zover. De trofee staat alvast te blinken...

Who wants it more? 🏆#Dimitrov v #Goffin#NittoATPFinals pic.twitter.com/tGHPjU00wo Craig O'Shannessy(@ BrainGameTennis) link

18u20: Alles wat u moet weten over Grigor Dimitrov



Goffin kijkt dus straks in de finale van de Masters Dimitrov in de ogen. Maar wie is nu die Bulgaar die onze landgenoot van de ultieme triomf kan houden? Lees er HIER alles over.

18u05: Zwart beest

Goffin heeft het in het verleden altijd moeilijk gehad tegen Dimitrov. De Bulgaar leidt in onderlinge duels met 4-1, en zelfs met 7-1 als de Challenger-toernooien worden meegeteld. De Luikenaar won dus slechts één keertje van ‘G-Force’. Dat gebeurde op 18 februari dit jaar in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Rotterdam. ‘La Goff’ had toen drie sets nodig om Dimitrov opzij te zetten: 6-4, 1-6 en 6-3.

17u50: D-day voor Goffin

In de finale van het prestigieuze tornooi staat Goffin tegenover de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6), de man die hem in de poulefase nog trakteerde op een pak rammel: 6-0 en 6-2. Goffin is dus op wraak belust in wat de belangrijkste match uit de carrière wordt van de 26-jarige Luikenaar. ‘Allez, David!’