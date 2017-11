LIVE: Goffin moet achtervolgen in historische finale (7-5, 3-2) MH

17u55 26 AFP Masters Zijn eerste Masters, meteen goed voor een finaleplaats. David Goffin heeft om 19u een afspraak met de geschiedenis. Volg hier LIVE alle ontwikkelingen uit de historische finale!

20u32: Ace nummer vier voor Dimitrov, 3-2

Dimitrov slaat zijn vierde ace van de match en trekt met een overtuigende smash het vijfde spel naar zich toe: 3-2.

20u30: Opnieuw sterk serveerwerk

Wat een verschil met de eerste set. Goffin pakt voor de tweede keer op een rij uit met een lovegame op de eigen service: 2-2.

20u26: Foutloos

Goffin knokt zich terug tot 40-40, maar moet het derde spelletje uiteindelijk toch aan Dimitrov laten. Beide heren blijven 'on serve'.

20u22: Deugddoend spelletje Goffin

Ook Goffin gunt zijn tegenstrever nu geen enkel punt op de eigen opslag. Zo staan de bordjes vliegensvlug weer in evenwicht: 1-1.

20u20: Lovegame Dimitrov

Goffin lijkt de domper van set één nog niet volledig verteerd te hebben en krijgt een blanco spel om de oren: 1-0.

20u08: Dimitrov pakt de eerste set...

De eerste set is dan toch een prooi voor Dimitrov. Break nummer drie is er teveel aan voor onze landgenoot: 7-5. Goffin werkt eerst nog vier setballen weg, maar op nummer vijf is het dan toch raak. Jammer, want Goffin had een 4-2 voorsprong te pakken.

REUTERS

20u04: Goffin loopt uit tot 15-30, maar komt 6-5 achter

Even lijkt er een nieuwe break in de maak wanneer Goffin 15-30 leidt, maar dan slaat Dimitrov opnieuw toe. De Bulgaar leidt nu met 6-5. Goffin zal in het volgende spel, op zijn eigen service, de kalmte moeten bewaren om een tiebreak af te dwingen.

20u00: Nek-aan-nekrace, 5-5

Goffin bezwijkt niet onder de druk en levert een sterk opslagspel af: 5-5. Zijn we op weg naar een tiebreak?

19u56: Goffin voor het eerst op achterstand

Dimitrov vindt zijn ritme meer en meer en komt voor het eerst in deze match op voorsprong. Dankzij enkele knappe winners, eentje na een héérlijke rally, staat het 5-4 voor Dimitrov. Goffin moet dadelijk serveren om in de eerste set te blijven.

19u50: Goffin verliest eigen opslagspel: 4-4

Met het betere serve en volley-werk maakt Goffin een 0-30 achterstand goed. Maar dan volgt een dubbele fout en een ongedwongen fout. Zo gaat Dimitrov voor de tweede keer door de opslag van Goffin: 4-4.

19u46: Dimitrov klampt aan

Zolang Goffin sterk blijft serveren, is er geen vuiltje aan de lucht in set één. Dimitrov klampt echter aan en pakt het spelletje op de eigen opslag relatief eenvoudig: 4-3.

Photo News

19u43: 4-2 voorsprong Goffin

Ondanks een eerste dubbele fout overtuigt Goffin opnieuw op de eigen service: 4-2. Het is een volledig andere wedstrijd tot dusver dan de pandoering die onze landgenoot om de oren kreeg in de groepsfase.

19u39: Bulgaar behoudt voor het eerst eigen service

Goffin maakt het Dimitrov opnieuw lastig met enkele prima returns. Met de nodige moeite pakt de Bulgaar dan toch zijn eerste opslagspel. Goffin leidt nog steeds met 3-2.

19u35: 3-1 voorsprong Goffin

Op overtuigende wijze, met twee aces op een rij, stoomt Goffin door naar een 3-1 voorsprong.

19u30: Nieuwe break Goffin!

Breaks à volonté in de openingsfase van deze match. Dimitrov kan voor de tweede keer op een rij zijn opslagspel niet winnen. Goffin leidt met 2-1 en een break voorsprong. Nu wordt het zaak voor onze landgenoot om de break te bevestigen.

19u25: Ook Dimitrov door opslag Goffin

Beide mannen lijken toch wat last te hebben van de zenuwen en Dimitrov heeft de re-break meteen te pakken: 1-1.

New Golden Balls, please...#NittoATPFinals pic.twitter.com/CBEkWrYA1Z Tennis TV(@ TennisTV) link

19u20: Meteen de break!

Onze landgenoot gaat in het eerste spelletje meteen door de opslag van Dimitrov. Het tweede breakpunt is het goede. Prima start dus van Goffin.

19u15: Wedstrijd gestart

We zijn eraan begonnen! Maakt Goffin dit sprookjesverhaal nog wat mooier met een ultieme triomf?

19u08: Dimitrov wint de toss

De Bulgaar wint alvast de toss en kiest om met een eigen opslagspel de finale te starten. Intussen is de opwarming begonnen.

Now or never @David__Goffin. Few more fans for @GrigorDimitrov but that doesn’t matter. The Trophy is ours. pic.twitter.com/LDlkJfXTe3 Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

19u05: Opwarming

In het prachtig decor in Londen betreden beide heren het terrein. Zo dadelijk volgt de opwarming.

18u55: Goffin bij winst vijfde op ATP-ranking

Over enkele ogenblikken is het zover. De trofee staat alvast te blinken...

Who wants it more? 🏆#Dimitrov v #Goffin#NittoATPFinals pic.twitter.com/tGHPjU00wo Craig O'Shannessy(@ BrainGameTennis) link

18u20: Alles wat u moet weten over Grigor Dimitrov



Goffin kijkt dus straks in de finale van de Masters Dimitrov in de ogen. Maar wie is nu die Bulgaar die onze landgenoot van de ultieme triomf kan houden? Lees er HIER alles over.

18u05: Zwart beest

Goffin heeft het in het verleden altijd moeilijk gehad tegen Dimitrov. De Bulgaar leidt in onderlinge duels met 4-1, en zelfs met 7-1 als de Challenger-toernooien worden meegeteld. De Luikenaar won dus slechts één keertje van ‘G-Force’. Dat gebeurde op 18 februari dit jaar in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Rotterdam. ‘La Goff’ had toen drie sets nodig om Dimitrov opzij te zetten: 6-4, 1-6 en 6-3.

17u50: D-day voor Goffin

In de finale van het prestigieuze tornooi staat Goffin tegenover de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6), de man die hem in de poulefase nog trakteerde op een pak rammel: 6-0 en 6-2. Goffin is dus op wraak belust in wat de belangrijkste match uit de carrière wordt van de 26-jarige Luikenaar. ‘Allez, David!’