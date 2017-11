LIVE (15u): Federer: "Ik speel liever tegen Goffin dan tegen Thiem" Redactie

11u10 0 AFP

11u20: Goffin: "Ik heb nog geen manier gevonden om hem te verslaan"

"Ik heb nog geen manier gevonden om hem te verslaan", zei Goffin gisteren op een persconferentie. "Ik moet iets veranderen, iets anders proberen om hem op de zenuwen te werken, want ook al raak ik de bal goed, dat brengt hem niet uit zijn evenwicht."

11u10: Federer: "Dimitrov heeft zowat dezelfde speelstijl als ik"

"Ik speel liever tegen Goffin dan tegen Thiem", verklaarde Roger Federer. "Ik heb recent in Bazel nog een heel goede partij tegen Goffin gespeeld (6-1, 6-2) en hier in Londen ging Goffin zwaar de boot in tegen Dimitrov (6-0, 6-2) en die heeft zowat dezelfde speelstijl als ik. Thiem ken ik minder goed. Ik denk dat ik Goffin beter onder de duim kan houden."

Het is de veertiende keer dat Federer zich op de seizoensfinale bij de laatste vier schaart. Zes keer won hij het toernooi en vier keer was hij runner-up. "Ik weet niet of het normaal is dat ik hier op mijn leeftijd nog sta, maar ik geniet er des te meer van", glimlachte de 36-jarige Zwitser. "Dit gaat mijn verwachtingen ver te boven. Ik ben gewoon al blij dat ik nog altijd fit ben en plezier kan vinden in het tennis."

11u00: Kan Goffin verrassen tegen Federer?

Een nieuwe dag, een nieuwe uitdaging voor David Goffin. De 26-jarige Luikenaar plaatste zich gisteren als eerste Belgische tennisman voor de finale van de Masters. Een zege tegen zijn maatje Dominic Thiem was genoeg voor een plek bij de laatste vier.

Nu staat Goffin tegenover niemand minder dan Roger Federer. Onze landgenoot stond al zes keer tegenover 'RF' en verloor ook elke wedstrijd van de Zwitser. Kan de Belg vandaag verrassen en Federer verslaan in de strijd om een plek in de finale? Hier hoeft u alvast niets te missen.