Kan Goffin bevestigen op de Masters? Belg gaat in eerste set met de billen bloot tegen Dimitrov Mike De Beck

15u44 0 Photo News Masters Kan David Goffin op de Masters een vervolg breien aan zijn ferme stunt tegen nummer één Rafael Nadal? In zijn tweede poulewedstrijd is de Luikenaar alvast met een valse start aan de wedstrijd begonnen. Grigor Dimitrov pakte de eerste set met duidelijke 6-0-cijfers.

Goffin was nog niet goed bekomen van zijn glorietocht tegen Rafael Nadal of Dimitrov stond al klaar om hem op de proef te stellen. “Ik zal moeten proberen hetzelfde tennis te brengen. Goed weten hoe de juiste tactiek toe te passen op de baan”, liet onze landgenoot in onze krant verstaan. Dat lukte aanvankelijk niet meteen. Nog voor hij het goed en wel besefte keek Goffin al tegen een eerste break aan. De Bulgaar stoomde in nog geen kwartier door naar een 3-0-voorsprong. De ene break volgde de andere al snel op. Nadat de bal op de netrand belandde, vloog de bal uit. De zware 4-0-cijfers waren de harde realiteit.

De 26-jarige Dimitrov liet Goffin niet op adem komen. Hij stond met agressief tennis uitstekend te serveren. Lang uitgesponnen rally’s waren er nauwelijks te zien. Goffin kwam maar niet in zijn spel en wist geen enkele game te winnen. Na nog geen half uur tennis flikkerde de 6-0-cijfers op het scorebord. Met de billen bloot.

