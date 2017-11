Jack Sock verovert de scalp van Cilic op de Masters - Tsjech Radek Stepanek (38) stopt met tennissen DMM

Bron: Belga 0 EPA Jack Sock balt de vuist. Masters Jack Sock (ATP-9), die zondag in zijn eerste wedstrijd zijn meerdere moest erkennen in de Zwitser Roger Federer (ATP-2), heeft zijn kansen op een plaats in de halve finales van de ATP World Tour Finals gaaf gehouden. De 25-jarige Amerikaan versloeg Marin Cilic (ATP-5) in 2 uur en 28 minuten met 5-7, 6-2 en 7-6 (7/4).

Voor Cilic is het de tweede nederlaag. Zondag verloor hij ook al in drie sets van de Duitser Alexander Zverev (ATP-3). In de andere wedstrijd van de groep "Boris Becker" neemt Federer het vanavond in de O2 Arena in Londen tegen Zverev op. Als Federer die partij wint, heeft hij als eerste zijn ticket voor de halve finales beet. Cilic moet hopen op een zege van Zverev om nog kans te maken op een plaats bij de laatste vier.

Stepanek stopt ermee

Tennisser Radek Stepanek zet na een carrière van 21 jaar een punt achter zijn profbestaan. Dat heeft de 38-jarige Tsjech vandaag aangekondigd. "Ik heb geknokt tot het einde, maar het is tijd om het tennis vaarwel te zeggen", aldus de dubbelspecialist.

"Een tenniscarrière duurt niet lang, maar ik heb geprobeerd de mijne zo lang mogelijk te rekken", zei Stepanek op een persconferentie in Praag. De afgelopen maanden vertoefde hij vaker in de ziekenboeg dan op een tennisbaan, waardoor hij teruggevallen is tot de 348e plaats op de ATP-ranking. Zijn laatste wedstrijd dateert van januari. Toen werd hij door David Goffin uitgeschakeld in de tweede ronde van het Australian Open. "Ik moest daarna onder het mes voor een rugblessure. Sindsdien gaat het minder goed met me", geeft Stepanek toe.

In het enkelspel won de Tsjech vijf titels op zeven ATP-finales. In 2006 bereikte hij met de achtste plaats de hoogste notering op de ATP-ranking. Dat jaar boekte hij ook zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi. Op Wimbledon bereikte Stepanek de kwartfinales.

Stepanek maakte vooral faam als dubbelspeler. Aan de zijde van de Indiër Leander Paes won hij het Australian Open in 2012. Een jaar later zette het duo ook het US Open op zijn palmares. In totaal pronken er liefst achttien dubbeltitels op de erelijst van Stepanek, die met de Tsjechische ploeg ook twee keer de Davis Cup won (2012 en 2013).

Stepanek deelde de lakens met verschillende toptennissters. Nadat hij in 2007 gebroken had met de Zwitserse Martina Hingis, trouwde hij in 2010 met zijn landgenote Nicole Vaidisova. In 2013 liep dat huwelijk op de klippen. Stepanek had ook nog een relatie met de Tsjechische Petra Kvitova, maar is intussen opnieuw samen met zijn ex-vrouw Vaidisova.

