Indrukwekkende Zverev wint voor eerst ATP Finals, Djokovic grijpt naast zesde triomf

18 november 2018

20u35

Bron: Belga 1 Masters Alexander Zverev (ATP 5) heeft voor het eerst de ATP Finals gewonnen. De 21-jarige Duitser rekende in de finale af met Novak Djokovic (ATP 1), die zo naast zijn zesde eindzege greep. Het werd 6-4 en 6-3. De wedstrijd duurde 1 uur en 20 minuten.

Zverev is de eerste Duitser sinds Boris Becker in 1995 die de Masters wint. Hij heeft nu tien ATP-titels op zijn palmares. Dit jaar won Zverev het Masters 1.000-toernooi in Madrid en de toernooien in Washington en München.

Zverev en Djokovic speelden voor de vierde keer tegen elkaar. Het staat nu 2-2. Zverev maakte in de halve finales al indruk door de Zwitser Roger Federer (ATP 3) uit te schakelen. De jonge Duitser debuteerde vorig jaar in de seizoensfinale met de acht beste spelers. Toen werd hij in de groepsfase uitgeschakeld.

De 31-jarige Djokovic verzuimde vandaag het toernooi met de acht beste spelers van het seizoen voor de zesde keer te winnen, waarmee hij het record van Federer zou evenaren. De Serviër won de Masters in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015.

Meervoudige winnaars:

6: Roger Federer (Zwi)

5: Pete Sampras (VSt), Ivan Lendl (Tsj/VSt) en Novak Djokovic (Ser)

4: Ilie Nastase (Roe)

3: Boris Becker (Dui), John McEnroe (VSt)

2: Lleyton Hewitt (Aus) en Björn Borg (Zwe)