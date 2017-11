Henin: "David is heel nederig, maar die finale is een van de grootste Belgische sportmomenten ooit" FDW

06u49 0 BELGA Masters Justine Henin (35) keek mee naar de prestaties van Goffin in de O2 Arena. "Die finaleplaats is één van de grootste Belgische sportmomenten", zei de voormalige kampioene bij de RTBF.

"Ik ben verrast door de reserves die David blijkbaar nog weet aan te boren, ook al weet ik wel ongeveer hoeveel werk daarachter zit. Dit heeft me toch wel geraakt om een Belgische speler op dit niveau van het mannentennis bezig te zien. Wat ik vooral bewonder bij David is zijn nederigheid. Je voelt gewoon dat het een jongen is met een goed hoofd op zijn schouders."

Henin zorgde samen met Kim Clijsters voor vijf Masters-titels op het Belgische tennispalmares. Ze keek ook nog even vooruit naar deze week en de mogelijkheid op een nieuwe mijlpaal voor die erelijst. "Ik ben niet heel bang dat David te veel energie heeft gelaten voor de Davis Cupfinale in Lille. Omdat er heel wat andere factoren een rol gaan spelen vanaf vrijdag. Als je weet dat je laatste afspraak een finale van de Davis Cup is, dan ga je onvermoede bronnen kunnen aanboren en het gevecht tot het einde aangaan."

Photo News 439