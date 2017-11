Héél even romantiek, dan weer topfinale Annelies Roebben

08u58 12 Time to leave #London with our heads full of memories we will never forget... ❥ #loveandpride #champion Een foto die is geplaatst door null (@stephanietuccitto) op 20 nov 2017 om 14:16 CET

Onze nieuwe nationale tennisheld is - even - terug in het land. Gisteren vertrokken David Goffin (26) en zijn vriendin Stéphanie uit Londen - "met een hoofd vol herinneringen", zo schreef zij bij deze foto op Instagram. Veel tijd voor romantiek is er niet: gisteravond sliep Goffin bij zijn coach in Charleroi, vandaag trekt hij al naar Lille om zich voor te bereiden op de Davis Cupfinale. Niet alleen zijn vriendin keek zondag met open mond naar de historische Masters-finale van haar "kampioen": liefst 310.000 Vlamingen volgden de match op BBC2. Het tweede kanaal van de Britse openbare omroep was daarmee de derde best bekeken zender in Vlaanderen. Op de 'eigen' zenders was de match, tot groot ongenoegen van veel fans, niet te zien. Enkel op Telenet Play Sports kon je kijken met Nederlandstalig commentaar.