Goffin weer met de voeten op de grond: landgenoot kansloos onderuit tegen Dimitrov Mike De Beck

15u44 0 AFP Masters David Goffin heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn heuse stunt tegen nummer één Rafael Nadal. In zijn tweede groepswedstrijd op de Masters ging onze landgenoot met de billen bloot. De Bulgaar Grigor Dimitrov raasde naar een duidelijke zege. Goffin ging met 6-0, 6-2 kansloos onderuit.

Goffin was nog niet goed bekomen van zijn glorietocht tegen Rafael Nadal of Dimitrov stond al klaar om hem op de proef te stellen. “Ik zal moeten proberen hetzelfde tennis te brengen. Goed weten hoe de juiste tactiek toe te passen op de baan”, liet onze landgenoot in onze krant verstaan. Dat lukte aanvankelijk niet meteen. Nog voor hij het goed en wel besefte keek Goffin al tegen een eerste break aan. De Bulgaar stoomde in nog geen kwartier door naar een 3-0-voorsprong. De ene break volgde de andere al snel op. Nadat de bal op de netrand belandde, vloog de bal uit. De zware 4-0-cijfers waren de harde realiteit.

De 26-jarige Dimitrov liet Goffin niet op adem komen. Hij stond met agressief tennis uitstekend te serveren. Lang uitgesponnen rally’s waren er nauwelijks te zien. Goffin kwam maar niet in zijn spel en wist geen enkele game te winnen. Na nog geen half uur tennis flikkerde de 6-0-cijfers op het scorebord. Met de billen bloot.

Dimitrov vs @David__Goffin: 6-0. Well, didn’t see that coming...#atpfinals Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

De Luikenaar worstelde wat met zichzelf en had geen antwoord op de beweeglijkheid van Dimitrov. Zijn vat vloeide duidelijk over van energie terwijl Goffin van zijn kant dan weer wat loom oogde. Zat de hevige strijd die hij maandag tegen Nadal voerde daar voor iets tussen? Twee uur en iets meer dan 30 minuten toptennis kan namelijk in de kleren kruipen. Het resultaat was een nieuwe vroege break van Dimitrov. Goffin had het bijzonder lastig om ook maar een spelletje te winnen. Heel even leek hij dan toch een vuist te kunnen maken met een eerste breakpunt. Uiteindelijk gaf Dimitrov zijn opslag niet uit handen: 3-0 in set twee.

Goffin wist niet goed wat hem overkwam. Toch probeerde hij een vuist te maken en dat lukte hem ook warempel. Na negen onafgebroken games voor Dimitrov, kon onze landgenoot er ook eentje op zijn naam zetten. We kregen dan toch strijd en rally’s te zien. Het vijfde spelletje in de tweede set werd een felbevochten game. Eentje waarin Dimitrov wederom als winnaar uitkwam. De Bulgaar was slechts twee games verwijderd van een plek in de halve finales op de Masters.

Goffin zat wel beter in de wedstrijd en milderde nog tot 4-2. Maar de vogel was al gaan vliegen. Dimitrov kon zijn tweede zege op deze Masters al ruiken en gaf het ook niet meer uit handen. Na iets meer dan een uur tennis was de klus geklaard. Goffin droop af met een duidelijke 6-0 en 6-2 om de oren. Hij zal nu een plek voor de halve finale moeten verzilveren tegen zijn maatje Dominic Thiem.