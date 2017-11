Goffin treft nummer één Nadal, makker Thiem en Bulgaar Dimitrov in eerste ronde Masters Redactie

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Photonews Masters David Goffin (ATP 8) kent zijn tegenstanders in de eerste ronde van de ATP World Tour Finals van 12 tot 19 november in de O2 Arena in Londen. De Luikenaar treft de Spaanse nummer één van de wereld, Rafael Nadal, zijn Oostenrijks maatje Dominic Thiem (ATP 4) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6).

De 26-jarige Goffin, die zich voor het eerst kon plaatsen voor de Masters, werd ingedeeld in de Groep Sampras. In de andere poule, Groep Becker, nemen de Zwitser Roger Federer (ATP 2), de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), de Kroaat Marin Cilic (ATP 5) en de Amerikaan Jack Sock (ATP 9) het tegen elkaar op. De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich voor de halve finales.

Vorig jaar stak de Schot Andy Murray (ATP 16) de zege op zak in de ATP Finals. Murray klopte toen in de finale de Serviër Novak Djokovic (ATP 12). Beide finalisten ontbreken dit jaar door blessureleed. David Goffin was vorig jaar reserve. Hij speelde, door de blessure van de Fransman Gaël Monfils, uiteindelijk de laatste groepswedstrijd. Die verloor hij in twee korte sets van Djokovic.

Photo News David Goffin

Rafael Nadal

Spanjaard - 31 jaar (3 juni 1986) - Prof sinds: 2001

ATP-ranking: 1

Hoogste ranking ooit: 1

Toernooizeges dit jaar: 6

• Peking

• US Open

• Roland Garros

• ATP World Tour Masters 1000 Madrid

• Barcelona

• ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo

Toernooizeges totaal: 75

Winst-verliesbalans dit jaar: 67-10 (87,01%)

Winst-verliesbalans totaal: 873-184 (82,59%)

Prijzengeld dit jaar: €10.885.954

Prijzengeld totaal: €79.006.512

Eerdere resultaten op Masters:

• 2006: Halve finale

• 2007: Halve finale

• 2009: Groepsfase

• 2010: Verliezend finalist

• 2011: Groepsfase

• 2013: Verliezend finalist

• 2015: Halve finale

Onderlinge confrontaties op ATP-circuit: Nadal - Goffin: 2-0

2017

• Winst Nadal in kwartfinale Masters 1000 Madrid: 7-6, 6-2

• Winst Nadal in halve finale Masters 1000 Monte Carlo: 6-3, 6-1

Photo News Rafael Nadal.

Dominic Thiem

Oostenrijker - 24 jaar (03 december 1993) - Prof sinds: 2011

ATP-ranking: 4

Hoogste ranking ooit: 4

Toernooizeges dit jaar: 1

• Rio de Janeiro

Toernooizeges totaal: 8

Winst-verliesbalans dit jaar: 48-25 (65,75%)

Winst-verliesbalans totaal: 170-107(61,37%)

Prijzengeld dit jaar: €2.830.369

Prijzengeld totaal: €7.349.046

Eerdere resultaten op Masters:

• 2016: Halve finale

Onderlinge confrontaties op ATP-circuit: Thiem - Goffin: 3-6

2017

• Winst Goffin in zestiende finales Masters 1000 Monte Carlo: 7-6, 4-6, 6-3

• Winst Goffin in zestiende finales Australian Open: 5-7; 7-6, 6-2, 6-2

2016

• Winst Thiem in kwartfinales Roland Garros: 4-6, 7-6, 6-4, 6-1

• Winst Goffin in derde ronde Australian Open: 6-1, 3-6, 7-6, 7-5

2015

• Winst Thiem in finale Gstaad: 7-5, 6-2

• Winst Thiem in zestiende finales Marseille: 5-1 en opgave

2014

• Winst Goffin in eerste ronde Basel: 7-6, 6-3

• Winst Goffin in finale Kitzbühel: 4-6, 6-1, 6-3

• Winst Goffin in eerste ronde Queen's Club: 6-4, 6-2

Photo News Dominic Thiem.

Grigor Dimitrov

Bulgaar - 26 jaar (16 mei 1991) - Prof sinds: 2008

ATP-ranking: 6

Hoogste ranking: 6

Toernooizeges dit jaar: 3

• ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati

• Sofia

• Brisbane

Toernooizeges totaal: 7

Winst-verliesbalans dit jaar: 44-19 (69,84%)

Winst-verliesbalans totaal: 252-161 (61,07%)

Prijzengeld dit jaar: €2.633.109

Prijzengeld totaal: €9.123.499

Eerdere resultaten op Masters:

Nooit eerder deelgenomen

Onderlinge confrontaties op ATP-circuit: Dimitrov - Goffin: 3-1

2017

• Winst Goffin in kwartfinale Rotterdam: 6-4, 1-6, 6-3

• Winst Dimitrov in finale Sofia: 7-5, 6-4

• Winst Dimitrov in kwartfinale Australian Open: 6-3, 6-2, 6-4

2014

• Winst Dimitrov in derde Ronde US Open 0-6, 6-3, 6-4, 6-1

AFP Grigor Dimitrov