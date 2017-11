Goffin passeert langs de kassa: grootste cheque ooit voor onze landgenoot Filip Dewulf

AFP

Niet alleen op gebied van status, ATP-punten en geloof deed David Goffin een uitstekende zaak in Londen, ook zijn bankrekening vaart er wel bij. Door zijn aanwezigheid bij de beste acht kreeg hij al een vertrekpremie van 161.000 euro. Elke winstpartij in de poules, twee in het geval van Goffin, leverde nog eens 161.000 op, waardoor hij nu al afklokt op 483.000 euro. Als hij vandaag ook nog zijn halve finale tegen Roger Federer tot een goed einde brengt, komt daar nog een bonusje van 495.636 euro bij. De winnaar van de ATP Finals gaat trouwens met 1.017.305 euro naar huis. Doet hij dat ongeslagen, dan wordt dat zelfs 2.161.082 euro.