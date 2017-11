Goffin hoopvol voor Masters: "Alles is mogelijk in deze groep" DMM

17u25

Bron: Belga 0 Photo News Masters David Goffin staat vanaf morgen voor zijn eerste deelname aan de ATP Finals. In de zogenaamde Masters strijden de acht beste spelers van het jaar tegen elkaar. Goffin werd als nummer acht van de wereld uitgeloot in de 'Pete Sampras'-groep met Grigor Dimitrov, Dominic Thiem en Rafael Nadal. Morgenavond staat Goffin al tegenover Rafael Nadal. "Het is ongelooflijk om hier te mogen staan. Ik ben heel gelukkig."

"Het jaar eindigen in de top acht van de ATP en meedingen om de Masters is een grote primeur voor mij," zei Goffin daags nadat het nieuws bekend was geraakt dat hij tegen Nadal zal aantreden. "Het is als een droom! Ik moet toegeven dat ik er na mijn blessure op Roland Garros niet echt meer in geloofde. Ik heb Wimbledon aan mij moeten voorbij laten gaan, maar heb hard gewerkt aan mijn comeback en heb twee titels behaald in Azië (Shenzhen en Tokio nvdr). Ik ben heel trots."

Voor David Goffin zijn de kaarten niet al te slecht geschud in Londen. Rafael Nadal sukkelt nog steeds met zijn rechterknie sinds zijn nederlaag tegen Roger Federer in de finale van de ATP Masters 1000 in Shanghai. Naast Nadal zitten ook de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6) bij de Belg in de groep. Thiem heeft na zijn verlies tegen Juan Martin Del Potro (ATP 11) in de achtste finales van de US Open geen potten meer gebroken.

Goffin moest in de achtste finales van het ATP-toernooi Paris-Bercy de duimen leggen voor de Fransman Julien Benneteau. "Ik was aan het einde van mijn Latijn in Bercy en Benneteau was in topvorm. Hij heeft ook Tsonga en Cilic verslagen. Ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk te recupereren. Ik ga van elk moment genieten en mijn beste spel voorleggen. Volgens mij is alles mogelijk in deze groep. Vorig jaar mocht ik al als vervanger tegen Djokovic spelen. Nu zal ik minstens drie wedstrijden mogen spelen en zal ik mijn ervaring van vorig jaar in mijn voordeel proberen uitspelen," voegde Goffin er nog aan toe.

Getty Images De acht pretendenten op de Masters.

Photo News David Goffin.