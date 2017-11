Goffin blijft positief ondanks nederlaag: “Het was een fantastische week” Redactie

22u10 764 EPA Masters Wat was David Goffin er dichtbij. Na een spannende driesetter moest onze landgenoot in de finale van de Masters de duimen leggen voor Grigor Dimitrov. Ondanks de nederlaag klonk onze landgenoot na afloop vrij positief: "Het was een fantastische week."

"Dit was heel speciaal voor mij. Heel emotioneel. En ook vermoeiend. Samen met mijn team hebben we schitterend werk geleverd. Na de groepswedstrijd tegen Dimitrov was het niet gemakkelijk om terug op het veld te komen", klonk het bij onze landgenoot. "We hebben hard gewerkt. Ik wil hen bedanken, alsook de vele vrienden die hier zijn. Zonder hen zou ik hier niet staan. Of ik uitkijk naar de Davis Cup-finale? We hebben nu een paar dagen rust en dan zal ik klaar zijn. Het is een hele eer om mijn land te vertegenwoordigen en om opnieuw in de finale te staan. Dat wordt heel speciaal. Ik zal in elk geval mijn uiterste best doen."

AFP

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters

REUTERS

Action Images via Reuters