Glunderende Goffin: "Heel blij met de manier waarop ik deze match tot goed einde bracht" Manu Henry

16u59 0 AFP Masters Hij heeft het geflikt. David Goffin strijdt morgen tegen niemand minder dan Roger Federer voor een finaleticket op de ATP World Tour Finals. Na zijn triomf tegen Dominic Thiem straalde onze landgenoot zienderogen.

"Het was een beetje jammer om tegen mijn goede vriend Dominic Thiem te strijden om een ticket voor de halve finales", klonk het Goffin. "Hij is zo’n geweldige kerel en het is nooit leuk om tegen een vriend te spelen. Ik wist dat ik gefocust moest zijn vanaf het begin. Het was een felbevochten zege, maar uiteindelijk ben ik erg blij met de manier waarop ik het tot een goed einde heb kunnen brengen", glunderde hij.

(lees hieronder verder)

AFP

"Niks te verliezen tegen Federer"

"Ik verspilde veel energie in de match tegen Nadal. Ik denk dat het daarom zo lastig was tegen Dimitrov in mijn tweede match. Maar ik heb gisteren goed uitgerust en was helemaal klaar voor de match van vandaag", ging Goffin verder.

Goffin kwalificeert zich bij zijn eerste deelname meteen voor de halve finales. Opponent van dienst morgen is de man naar wie altijd al opkeek: Roger Federer. “Ik heb al vaak tegen hem gespeeld en natuurlijk is het altijd een zware opgave. Ik heb niks te verliezen, maar ga uiteraard alles geven om hem te verslaan.”

Photo News